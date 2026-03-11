Разделы

SimpleOne сформировала принципы сервисного подхода в HR с акцентом на эффективность бизнеса

Компания SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выделила принципы сервисного подхода, которые меняют работу HR и помогают отразить реальную ценность работы кадровых департаментов для бизнеса. Модель предполагает анализ влияния HR-процессов на бизнес-показатели, постоянное совершенствование процессов и возможность измерить экономический эффект от кадровых инициатив. Принципы сформированы на основе подготовленного компанией SimpleOne экспертного материала совместно с другими крупными участниками рынка. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Исследования показывают, что до 70% времени HR-специалисты тратят на рутину — оформление справок, отпусков и согласований. Автоматизация HR-сервисов позволяет высвободить до 30% времени, что позволяет HR-сотрудникам приносить реальную экономическую пользу бизнесу.

Основным инструментом сервисного подхода становится структурирование и оцифровка процессов, которая позволяет собирать данные о каждом этапе работы с персоналом и оценивать их влияние на бизнес. Благодаря этому сокращение текучести, повышение вовлеченности и развитие сотрудников перестают быть теоретическими целями и превращаются в конкретные действия с экономическим эффектом. Опыт показывает, что внедрение сервисного подхода приносит измеримую финансовую выгоду: компания Альфа-Лизинг внедрила сервисный подход в HR и перенесла все кадровые процессы на ESM-платформу SimpleOne. В результате время на управление рутинными задачами и обработку запросов сотрудников сократилось на 50%, что позволило повысить эффективность HR-поддержки и оптимизировать расходы на персонал, а количество незакрытых задач на одного сотрудника поддержки стало в 10 раз меньше.

Сервисный подход строится на нескольких взаимосвязанных принципах. HR последовательно анализирует влияние процессов и решений на бизнес-показатели, выявляет узкие места и потенциальные потери, после чего совершенствует организационную модель работы с персоналом. На основе полученных данных отдел кадров улучшает процессы, пересматривает роли, перераспределяет обязанности так, чтобы они поддерживали ключевые бизнес-цели. Результаты HR-инициатив оцениваются через их финансовое влияние на бизнес, включая рост производительности команд и оптимизацию расходов на персонал.

«Бизнесу не интересны отчеты о количестве закрытых вакансий или проведенных тренингов — его язык это финансовые результаты и управляемые риски. Сервисный подход в HR показывает прямую связь между HR-решениями и измеримым результатом. Когда HR говорит цифрами, он становится полноценным бизнес-партнером, а не центром затрат», — отметил Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

