На 41% вырос трафик онлайн-магазинов косметики и парфюмерии в период весенних праздников

Компания Ngenix проанализировала данные интернет-магазинов из сегмента парфюмерии и косметики и сравнила нагрузку на сайты в период с 1 по 9 марта 2025 и 2026 гг. В исследование вошли данные четырех компаний из числа крупнейших игроков российского бьюти-ритейла. Об этом CNews сообщили представители Ngenix.

Анализ показал, что общий трафик интернет-магазинов косметики в праздничный период вырос на 41% год к году.

Также изменилось распределение покупательской активности. В 2025 г. пик нагрузки на сайты пришёлся на 9 марта, тогда как в 2026 г. — на 8 марта. При этом максимальная нагрузка на сайты в пиковые часы стала на 36% выше, чем годом ранее.

По данным Ngenix, рост активности пользователей начал проявляться раньше, чем в 2025 г.: заметный скачок трафика произошел уже 5 марта. Кроме того, изменилась структура активности внутри самого праздничного дня. Если в 2025 г. максимальная нагрузка наблюдалась ближе к вечеру, то в 2026 г. пик пришелся на утренние и дневные часы.

Эксперты отмечают, что такие изменения могут говорить о постепенном смещении поведения покупателей: все больше пользователей оформляют заказы заранее, а не в последний момент перед праздником.

«Праздничные дни традиционно становятся стресс-тестом для e-commerce-площадок. Мы видим, что с каждым годом нагрузка на сайты растет, а пики активности могут смещаться. Интернет-магазинам важно заранее готовить инфраструктуру к таким всплескам трафика», — сказали в Ngenix.

