В Directum Lite обновились возможности настройки системы

В новой версии СЭД для среднего и малого бизнеса теперь можно быстрее настраивать бизнес-процессы и интерфейс без привлечения разработчиков и написания программного кода. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Настройки бизнес-процессов и интерфейса веб-клиента объединены в отдельный модуль. Это упрощает администрирование: параметры находятся в одном разделе, изменения в процессах и командах для документов вносятся быстрее.

Обновление позволяет:

– добавлять кнопки любых действий (например, в списке «Входящий счет» можно добавить кнопку «Отправить на рассмотрение»). Часто используемые операции становятся доступными в один клик, что сокращает время на рутинные действия;

– легче адаптировать интерфейс под задачи компании. Элементы перемещаются кнопками «вверх/вниз» или перетаскиванием (drag‑and‑drop);

– настраивать видимость команд. После настройки пользователям будут отражаться только нужные действия, что делает интерфейс минималистичнее, а работу с системой понятнее;

– настроить автоматическое снижение прав исполнителей задания до «Просмотра» без изменения доступа вручную. Это позволяет контролировать доступ к документам.

Также администратор системы может ограничить список действий по созданию версий документа по правилам организации. Например, оставить возможность создавать версии только из шаблона и скрыть создание со сканера. Так компании стандартизируют работу с документами и смогут исключить нежелательные способы создания версий.

