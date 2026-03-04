Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для жителей Камчатки

МТС запускает для жителей Камчатского края бесплатный интерактивный курс «Кибербезопасность: гид против мошенников». Он поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность и научиться самостоятельно распознавать уловки злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Курс состоит из 12 тематических блоков, которые подробно разбирают основные схемы обмана: фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и др. После изучения материалов можно пройти итоговый тест для закрепления знаний. Программа разработана с учетом экспертизы сервиса «МТС Защитник», который активно используется в регионе.

По данным МТС, в 2025 г. в Камчатском крае с помощью сервиса «Защитник» было заблокировано более 10,3 млн мошеннических и спам-звонков, что на 15% больше, чем годом ранее. Пик активности пришелся на апрель и ноябрь. Несмотря на рост числа атак, системы защиты позволили сэкономить жителям края более четырех лет личного времени, которое не было потрачено на разговоры с мошенниками. Чаще всего злоумышленники атаковали финансово активных людей 35-44 лет и пенсионеров старше 65 лет, используя схемы с подменой номеров госорганов и предложениями о «выгодных» инвестициях.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

«Злоумышленники становятся изощреннее, играя на доверии к официальным инстанциям или обещая быструю прибыль. Наш новый курс — это практический инструмент для самообороны в цифровом пространстве. Особенно он важен для старшего поколения и родителей, которые могут передать эти знания детям. В конечном счете, осведомленность пользователя — это самый надежный уровень защиты, который работает даже тогда, когда мошенник уже на проводе», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Курс «Кибербезопасность: гид против мошенников» доступен бесплатно и станет дополнением к существующим в регионе просветительским инициативам МТС, включая мастер-классы по цифровой безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-5 трендов на рынке российских цифровых экосистем

В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь

Россияне спасены. Спустя годы телефонных операторов на уровне закона заставят блокировать все спам-звонки

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

Количество атак шифровальщиками растет, но количество выплат упало до рекордно низкого уровня

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях" До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях"

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240