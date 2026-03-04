Разделы

Фирменный магазин OSiO открылся на Wildberries

Российский бренд компьютерной техники OSiO (компании «ICL Техно») официально объявил о запуске собственного магазина на российской торговой площадке Wildberries. Это событие открывает новые возможности для клиентов и позволяет расширить географию продаж продукции отечественного бренда. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Покупатели смогут воспользоваться всеми преимуществами площадки — быстрой доставкой, возможностью возврата товара и удобством оплаты прямо на сайте.

«Мы рады объявить о выходе нашего бренда на такую крупную торговую площадку, как Wildberries. Для нас важно сделать продукцию доступной каждому покупателю, упростив процесс покупки и обеспечив высокое качество обслуживания. Наш магазин на Wildberries позволит клиентам приобрести востребованные товары бренда по привлекательным ценам и быстро доставить покупку домой или в ближайший пункт выдачи заказов. Сейчас в магазине доступны популярные устройства бренда: ноутбуки OSiO FocusLine и OSiO BaseLine», — отметила Анастасия Черкасенко, руководитель команды OSiO.

