ДОМ.РФ перевел документооборот для клиентов арендного жилья в цифровой формат

ДОМ.РФ перевёл полный цикл документооборота по арендному жилью в цифровой формат. Теперь все этапы взаимодействия с клиентом — от первого обращения и заключения договора до подписания заявлений в период проживания — доступны онлайн.

ДОМ.РФ последовательно развивает цифровые инструменты в сфере арендного жилья, повышая качество сервиса и создавая удобную, прозрачную и современную модель коммуникации с клиентами. Большинство бытовых вопросов уже решаются с помощью приложения «ДОМ.РФ Аренда жилья».

Теперь арендаторы смогут дистанционно подписывать договоры и сопутствующие документы с использованием простой электронной подписи (ПЭП). Для запуска процесса достаточно единовременно дать согласие на электронный документооборот, после чего все документы можно акцептовать онлайн — подтвердив операцию кодом из СМС.

«Это важный шаг к устойчивому развитию, в центре которого — интересы человека. Перевод сделок в цифровой формат экономит время арендаторов, сокращает логистические издержки и объём бумажного документооборота, делая процессы проще и экологичнее», — отметила директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.

Использование ПЭП позволяет сократить время оформления сделки до нескольких минут и сэкономить до пяти часов личного времени клиента. Электронные документы имеют полную юридическую силу и равнозначны бумажным носителям. Все подписанные файлы автоматически сохраняются в личном кабинете и доступны в любое время.

«Стратегия развития ДОМ.РФ неразрывно связана с цифровой трансформацией всех направлений бизнеса. Ярким примером реализации этой стратегии является развитие экосистемы сервиса «ДОМ.РФ Аренда жилья». Перевод в «цифру» полного цикла документооборота не только сэкономит время пользователей, но и благодаря автоматизации ускорит внутренние бизнес-процессы группы», — подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

