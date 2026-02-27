Разделы

ПО Софт
|

«АРМ агронома» упрощает подготовку цифровых карт полей и агрохимических данных

В КБ «Панорама» разработан «АРМ агронома» версии 15.5.3. В новой версии расширены средства создания и редактирования объектов на карте. Теперь при подготовке схем и планов полей, проектов мелиорации или карт кадастровых границ земельных участков агроному доступен ввод длины непосредственно в миллиметрах на карте, что упрощает создание чертежей без лишних расчетов. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

При загрузке пространственных данных из внешних источников в формате Shapefile, система автоматически проверяет соответствие загружаемого объекта выбранному типу в классификаторе, что исключает ошибки идентификации на раннем этапе.

В программе особое внимание уделено построению логических связей между объектами и контролю целостности данных. В диалоге редактирования семантики добавлена возможность создания связанных метаобъектов по ссылкам типа GUID. Это означает, что агроном может не просто указать наличие оборудования на поле, но и сразу создать его карточку с полным набором параметров, будь то скважина, насосная станция или метеодатчик. Такой подход формирует единую структуру данных хозяйства, где каждый элемент имеет свою детальную информацию и тесно связан с местностью.

Переработаны механизмы импорта и экспорта данных. При загрузке табличных данных из CSV, XYH и TXT пользователям доступна «тонкая» настройка: теперь можно указать последнюю строчку для обработки, исключая техническую информацию из конца файла. Кроме того, если в классификаторе для семантики разрешено повторение, одни и те же характеристики можно гибко назначать разным полям в рамках одной загрузки.

Для обмена данными с внешними информационными системами доработан экспорт в форматы GML и JSON. Новая функция сохранения стилей позволяет выгружать точечные объекты вместе с их графическим изображением в соответствии с международным стандартом SLD (Styled Layer Descriptor), что упрощает интеграцию карт полей в отчеты и презентации без потери визуальной информативности.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

Добавленные механизмы контроля, такие как опция вставки объектов только на текущей карте. Это предотвращает от случайных изменений в подложках и смежных слоях, что особенно актуально при коллективной работе с данными.

«АРМ агронома» является специализированным инструментом для сельского хозяйства, который помогает аграриям эффективнее работать с пространственными и аналитическими данными, экономить время на рутинных операциях и принимать более обоснованные решения, направленные на повышение продуктивности и устойчивости земледелия. Новая версия программного комплекса доступна на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации

Российский парадокс: Половина бизнеса использует иностранные решения для ИБ, покупая их через серые схемы

Обзор: Виртуальные АТС 2026

Когда не видно разницы. В госзакупках выявлен гигантский разброс цен – одно и то же ПО может стоить в 40 раз дороже

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь

Обновление прошивки превращает смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco в «кирпичи». Коснуться может каждого. Есть секретное «лекарство»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще