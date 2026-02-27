«АРМ агронома» упрощает подготовку цифровых карт полей и агрохимических данных

В КБ «Панорама» разработан «АРМ агронома» версии 15.5.3. В новой версии расширены средства создания и редактирования объектов на карте. Теперь при подготовке схем и планов полей, проектов мелиорации или карт кадастровых границ земельных участков агроному доступен ввод длины непосредственно в миллиметрах на карте, что упрощает создание чертежей без лишних расчетов. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

При загрузке пространственных данных из внешних источников в формате Shapefile, система автоматически проверяет соответствие загружаемого объекта выбранному типу в классификаторе, что исключает ошибки идентификации на раннем этапе.

В программе особое внимание уделено построению логических связей между объектами и контролю целостности данных. В диалоге редактирования семантики добавлена возможность создания связанных метаобъектов по ссылкам типа GUID. Это означает, что агроном может не просто указать наличие оборудования на поле, но и сразу создать его карточку с полным набором параметров, будь то скважина, насосная станция или метеодатчик. Такой подход формирует единую структуру данных хозяйства, где каждый элемент имеет свою детальную информацию и тесно связан с местностью.

Переработаны механизмы импорта и экспорта данных. При загрузке табличных данных из CSV, XYH и TXT пользователям доступна «тонкая» настройка: теперь можно указать последнюю строчку для обработки, исключая техническую информацию из конца файла. Кроме того, если в классификаторе для семантики разрешено повторение, одни и те же характеристики можно гибко назначать разным полям в рамках одной загрузки.

Для обмена данными с внешними информационными системами доработан экспорт в форматы GML и JSON. Новая функция сохранения стилей позволяет выгружать точечные объекты вместе с их графическим изображением в соответствии с международным стандартом SLD (Styled Layer Descriptor), что упрощает интеграцию карт полей в отчеты и презентации без потери визуальной информативности.

Добавленные механизмы контроля, такие как опция вставки объектов только на текущей карте. Это предотвращает от случайных изменений в подложках и смежных слоях, что особенно актуально при коллективной работе с данными.

«АРМ агронома» является специализированным инструментом для сельского хозяйства, который помогает аграриям эффективнее работать с пространственными и аналитическими данными, экономить время на рутинных операциях и принимать более обоснованные решения, направленные на повышение продуктивности и устойчивости земледелия. Новая версия программного комплекса доступна на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».