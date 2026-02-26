Разделы

Средний и малый бизнес получил поддержку в продвижении от «VK Рекламы»

В 2025 г. СМБ-рекламодатели получили более 1,8 млрд бонусных рублей в рамках программ поддержки от платформы — это в 2,9 раза больше, чем в 2024. Бизнес потратил их на продвижение своих товаров или услуг с помощью «VK Рекламы». Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Самыми востребованными акциями поддержки для среднего и малого бизнеса стали программа лояльности и приветственные бонусы, которые увеличили бюджет новых рекламодателей. Активнее всего программами пользовались предприниматели из сферы электронной коммерции, отдыха и развлечений и товаров для дома. Полученные бонусы они инвестировали в продвижение сообществ, лид-форм и сайтов.

В 2025 г. площадка улучшила автогенерацию и доработку креативов, внедрила формат коллажа и карусели, обновила инструменты для более точного таргетирования, внедрила смарт-кампании для упрощенного запуска рекламы. В декабре в VK Рекламе появился новый инструмент для селлеров — формат «Универсальная запись», нацеленный на повышение эффективности рекламы сайтов. Благодаря развитию инструментария платформа обеспечила СМБ-рекламодателям на 60% больше целевых действий и на 29% больше кликов.

«Среднему и малому бизнесу важно становиться заметным для аудитории. При этом зачастую предприниматели начинают пользоваться онлайн-площадками без дополнительных ресурсов или специалистов по SMM. Для нас важно поддерживать бизнес в начале его продвижения на нашей платформе: мы ежегодно запускаем программы для СМБ-рекламодателей, а также помогаем с запуском первых кампаний, проводим обучающие курсы и вебинары для предпринимателей, рассказываем об успешных кейсах и рабочих механиках, — сказал операционный директор VK Рекламы Ирина Совик. — В этом году мы планируем увеличить объем поддержки, чтобы еще больше предпринимателей смогли эффективно продвигаться на многомиллионную аудиторию проектов VK».

