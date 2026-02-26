Разделы

Ozon сэкономит 9 млрд за 2 года на ручной модерации контента с помощью ИИ

Ozon сэкономит 9 млрд за два года на ручной модерации контента с помощью ИИ. ИИ-модели автоматически проверяют карточки товаров, а также модерируют отзывы, вопросы, ответы и комментарии от пользователей. ИИ-инструмент позволяет сокращать траты на ручную модерацию контента — расходы на полностью ручные услуги модераторов за два года выросли бы на сумму около 9 млрд руб. По итогам 2025 г. доля автоматизированной модерации контента превысила 96%, а к концу 2026 г. достигнет 99,5%. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Весь контент маркетплейса переводят на иностранные языки также ML-модели, и 92% переводов соответствует критериям качества компании. Таким образом компания переводит контент торговой площадки (карточки товаров, отзывы, комментарии и пр.), а также названия услуг для иностранных партнеров в их личном кабинете.

Также Ozon использует искусственный интеллект в поиске и рекомендательных технологиях, благодаря чему количество заказов из рекомендаций на главной странице маркетплейса за последний год выросло в 5,5 раз. По словам директора по разработке платформенных решений Ozon Андрея Чупейкина, в 2026 г. маркетплейс также представит покупателям ИИ-помощника, который будет помогать клиентам с выбором и сравнением товаров.

