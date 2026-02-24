Разделы

Веб-сервисы
|

Учителя, медики, рабочие и инженеры — самые недооцененные работники, по мнению россиян

Россияне считают, что на нашем рынке труда явно недооценен труд работников в сферах образования и медицины, производства и строительства. В открытом опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Зарплаты педагогов и воспитателей считает недостаточными 26% россиян, зарплаты врачей, фельдшеров и медсестер — 16%.

8% опрошенных уверены, что следует больше платить квалифицированным рабочим на заводах и стройках. 7% россиян за то, чтобы повысить заработки уборщиков и дворников. Каждый двадцатый отметил невысокие оклады инженерных работников, еще 5% — продавцов и кассиров. 3% считают недооцененным труд бухгалтеров. Также 3% заявили, что на российском рынке труда недооценены вообще любые виды работ. 2% говорили о низких зарплатах занятых в бюджетной сфере.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

Мужчины чаще критиковали зарплатную политику работодателей в отношении рабочих и ИТР. Женщины же чаще называли недооцененным труд учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 390. Время проведения: 9—11 февраля 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

Veon покупает постсоветский «аптечный Озон»

Обзор: Виртуальные АТС 2026

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Даже с россиянами не было так жестко. Гигантские производители ПК закрыли гигантской европейской стране сайты с драйверами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще