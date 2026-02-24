Учителя, медики, рабочие и инженеры — самые недооцененные работники, по мнению россиян

Россияне считают, что на нашем рынке труда явно недооценен труд работников в сферах образования и медицины, производства и строительства. В открытом опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Зарплаты педагогов и воспитателей считает недостаточными 26% россиян, зарплаты врачей, фельдшеров и медсестер — 16%.

8% опрошенных уверены, что следует больше платить квалифицированным рабочим на заводах и стройках. 7% россиян за то, чтобы повысить заработки уборщиков и дворников. Каждый двадцатый отметил невысокие оклады инженерных работников, еще 5% — продавцов и кассиров. 3% считают недооцененным труд бухгалтеров. Также 3% заявили, что на российском рынке труда недооценены вообще любые виды работ. 2% говорили о низких зарплатах занятых в бюджетной сфере.

Мужчины чаще критиковали зарплатную политику работодателей в отношении рабочих и ИТР. Женщины же чаще называли недооцененным труд учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 390. Время проведения: 9—11 февраля 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов