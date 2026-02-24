Ozon выяснил, как профессия курьера будет меняться в ближайшие пять лет

Большинство россиян уверены, что работа курьера станет более технологичной, а треть опрошенных прогнозируют рост сервисной составляющей. Россияне высоко оценивают востребованность профессии курьера через пять лет — с этим согласны 65% опрошенных Ozon респондентов. На вопрос о возможном расширении круга задач курьеров в будущем, опрошенные чаще всего говорили об услуге по установке и настройке доставленной техники (49%). Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Ключевым навыком курьера будущего респонденты назвали умение работать с технологиями и гаджетами — так ответили 25% участников опроса. На втором месте оказалось логистическое мышление и многозадачность (23%). Далее следуют физическая выносливость (18%), а также навыки клиентского сервиса и коммуникации (17%), которые также вошли в топ наиболее востребованных.

Большинство участников опроса (56%) уверены, что в ближайшие годы работа курьера станет более технологичной, а треть опрошенных (36%) прогнозируют рост сервисной составляющей: курьеры будут не только доставлять заказы, но и помогать с установкой, возвратами, консультацией. Еще 32% считают, что профессия станет более специализированной — у работников появятся более узкие направления работы.

Мнения о том, станет ли работа курьера проще или сложнее, разделились: 37% респондентов считают, что работа упростится благодаря технологиям, которые полностью возьмут на себя навигацию, связь и другие функции, 36% полагают, что работа станет сложнее из-за роста требований к сервису и за счет дополнительных услуг. Оставшиеся 27% считают, что сложность работы останется примерно на том же уровне, а изменится только ее объем.

Большинство опрошенных (81%) считают главным в работе курьера скорость и эффективность. При этом треть респондентов ценят эмоции, человеческое общение и доброжелательность (36%). По мнению россиян, для более комфортной работы курьера необходимы четкие и реалистичные временные рамки доставки (67%), вежливость и благодарность клиентов (58%), а также улучшение эргономики сумок и средств передвижения (56%). Говоря о сложностях в работе курьеров, респонденты отметили факторы, которые часто зависят от внешних условий: 78% назвали зависимость от погоды и ситуации на дорогах, 67% — высокую рабочую нагрузку, а 62% считают самой сложной частью работы общение с разными людьми.