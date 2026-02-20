Разделы

ИТ в банках Искусственный интеллект
|

ВТБ Мои Инвестиции рассказали об алгоритме работы ИИ-стратегии

Управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Алексеев в ходе Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург!» рассказал, как работает стратегия «Искусственный интеллект» в рамках сервиса «Интеллект», отметив, что доверяет алгоритмам и как частный инвестор.

vtb-pic.jpg

По словам представителя брокера, запущенное в прошлом году решение на базе искусственного интеллекта обучалось на рыночных данных с 2010 года, охватывая периоды как высокой, так и низкой волатильности. Модель анализирует сотни параметров, включая ценовые показатели, макроэкономическую статистику и корреляцию бумаг, чтобы спрогнозировать потенциальную доходность и автоматически сформировать портфель под конкретного инвестора.

Клиент проходит анкетирование, чтобы определить свой инвестпрофиль. «На основании этого профиля, после того как клиент подтверждает подключение к стратегии, ему открывается отдельный счёт. Он пополняет счёт, и алгоритм подбирает портфель, который автоматически корректируется при изменении рыночной ситуации», — пояснил Александр Алексеев. Инвестор может в любой момент наблюдать за сделками в приложении ВТБ Мои Инвестиции или отключить стратегию.

«У меня у самого часть сбережений находится в стратегии "Искусственный интеллект", созданной нами. Тысячи клиентов инвестируют в эту стратегию. Почему? Потому что ИИ не испытывает эмоций, он не паникует», — заявил Алексеев.

С момента запуска осенью прошлого года «Интеллект» подключили около 12 тысяч инвесторов, а объём активов в стратегиях сервиса превышает 2 млрд рублей. Средний чек составляет 186 тысяч рублей, а максимальный портфель отдельного клиента — 11,5 млн рублей, что демонстрирует высокий уровень доверия со стороны частных инвесторов.

Рекламаerid:2W5zFHdJPzRРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

ПСБ предложил переосмыслить подходы к оценке цифрового суверенитета

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще