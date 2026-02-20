Разделы

ПО Софт
|

Luntry и Orion soft объединили силы: подтверждена совместимость для защиты контейнеров и Kubernetes

Разработчик инфраструктурного ПО Orion soft и Luntry подтвердили совместимость модуля для управления виртуализацией zVirt DC Manager и решения для комплексной защиты контейнеров Luntry. В рамках сотрудничества команды обеих компаний успешно протестировали решение в контуре разработки Orion soft и договорились об использовании наработок Luntry для регулярной проверки релизов zVirt DC Manager. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

В ходе тестирования решение Luntry продемонстрировало возможность анализировать контейнерные образы и конфигурации контейнеризированных сред, выявляя потенциальные уязвимости и проблемные настройки. Это позволяет на ранних этапах обнаруживать риски, связанные с безопасностью, и своевременно устранять их до вывода продуктов в промышленную эксплуатацию.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

«Для нас это партнерство – важный шаг в развитии экосистемы безопасной контейнеризации. Мы стремимся сделать защиту Kubernetes максимально естественной частью инфраструктуры, а не отдельным сложным компонентом. Благодаря интеграции с zVirt DC Manager заказчики смогут быстрее, проще и безопаснее запускать современные приложения, не отвлекаясь от ключевых бизнес-задач», — отметил Андрей Ганюшкин, коммерческий директор Luntry.

«Совместимость с Luntry важна для развития zVirt DC Manager и позволяет учитывать требования к безопасности контейнерных технологий и Kubernetes при дальнейшем развитии платформы», — сказал Сергей Мерещенко, лидер продуктов zVirt DC Manager и Cloudlink в Orion soft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

ИИ залез в Linux и за секунду исправил мерзкий баг ядра, по пути сломав виртуальный диск

Отраслевые решения, тотальная цифровизация, ИИ: что формирует спрос на российские ПАК

Сгенерированные нейросетями суперпароли хакеры взламывают за пару часов

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Платить за воздух. Главный почтовый сервис страны стал брать деньги за функцию, которая была бесплатной десятилетиями. Опрос

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще