Luntry и Orion soft объединили силы: подтверждена совместимость для защиты контейнеров и Kubernetes

Разработчик инфраструктурного ПО Orion soft и Luntry подтвердили совместимость модуля для управления виртуализацией zVirt DC Manager и решения для комплексной защиты контейнеров Luntry. В рамках сотрудничества команды обеих компаний успешно протестировали решение в контуре разработки Orion soft и договорились об использовании наработок Luntry для регулярной проверки релизов zVirt DC Manager. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

В ходе тестирования решение Luntry продемонстрировало возможность анализировать контейнерные образы и конфигурации контейнеризированных сред, выявляя потенциальные уязвимости и проблемные настройки. Это позволяет на ранних этапах обнаруживать риски, связанные с безопасностью, и своевременно устранять их до вывода продуктов в промышленную эксплуатацию.

«Для нас это партнерство – важный шаг в развитии экосистемы безопасной контейнеризации. Мы стремимся сделать защиту Kubernetes максимально естественной частью инфраструктуры, а не отдельным сложным компонентом. Благодаря интеграции с zVirt DC Manager заказчики смогут быстрее, проще и безопаснее запускать современные приложения, не отвлекаясь от ключевых бизнес-задач», — отметил Андрей Ганюшкин, коммерческий директор Luntry.

«Совместимость с Luntry важна для развития zVirt DC Manager и позволяет учитывать требования к безопасности контейнерных технологий и Kubernetes при дальнейшем развитии платформы», — сказал Сергей Мерещенко, лидер продуктов zVirt DC Manager и Cloudlink в Orion soft.