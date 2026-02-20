Разделы

«Газинформсервис» масштабирует присутствие в Якутии

Якутск становится одной из ключевых точек роста для компании «Газинформсервис» в Дальневосточном регионе. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

На сегодняшний день компания работает с четырьмя партнерами из этого региона, а общая партнерская сеть по всей стране превышает 300 организаций. Рост интереса к решениям вендора в Якутске подтверждает востребованность отечественных разработок для создания устойчивой ИТ-инфраструктуры.

«Мы продолжаем активно развивать наше присутствие в Якутске, предлагая уникальные решения для бизнеса и внедряя современные технологии. Участие в таких мероприятиях позволяет нам не только укрепить существующие связи, но и установить новые контакты с потенциальными партнёрами и клиентами, — сказал Анатолий Василенко, менеджер по работе с партнерами СФО компании «Газинформсервис». — Компания стремится к тому, чтобы стать ведущим игроком на рынке информационных технологий в Якутии, и мы уверены, что совместные усилия с компанией "СофтМолл" помогут достичь этой цели».

Заместитель генерального директора компании «СофтМолл» Андрей Исаев отметил: «"СофтМолл" видит в Якутске и всем Дальнем Востоке устойчивый потенциал для роста информатизации и цифровой трансформации государства и бизнеса. Компания продолжает расширять свое присутствие в регионе, укреплять региональные партнерства, и предлагает комплексные и экспертные услуги, которые способствуют устойчивому развитию регионального сектора».

