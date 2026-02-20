88% российских аэропортов заявили о высоком уровне импортозамещения ПО

Российская компания ORS, разработчик ИT‑решений для авиационной отрасли, представила результаты исследования «Будущее аэропортовых ИT‑технологий в России», посвященного динамике импортозамещения в российских аэропортах. В опросе приняли участие топ-менеджеры 57 аэропортов, оценившие текущий уровень замены зарубежного программного обеспечения отечественными решениями. Об этом CNews сообщили представители ORS.

Согласно результатам, 88% респондентов заявили о высокой степени импортозамещения ПО, что свидетельствует о сформировавшемся системном подходе к переходу на российские решения. Лишь 7% участников отметили, что заменили только часть используемых систем, а 4% находятся на начальном этапе процесса.

Исследование зафиксировало выраженную асимметрию между замещением программных и аппаратных решений. Практически полностью заменены системы регистрации и посадки пассажиров (DCS): об этом сообщили 98% опрошенных. Высокие показатели замещения также продемонстрировали FIDS‑системы (Flight Information Display System) — 77%, аналитические решения — 77% и системы управления ресурсами аэропорта — 74%, то есть преимущественно программные продукты. При этом прогресс в области физической инфраструктуры значительно скромнее: только 9% респондентов сообщили о замене систем обработки багажа, а 8% — систем безопасности и контроля доступа.

Отдельный блок исследования был посвящен оценке функционального соответствия российских решений текущим потребностям аэропортов. 67% участников опроса считают, что отечественные системы в целом закрывают требования бизнеса, хотя в ряде случаев отсутствуют отдельные функции. Еще 25% респондентов отметили, что российское ПО полностью покрывает необходимый функционал. В итоге 92% участников оценивают функциональность отечественных решений как приемлемую или достаточную для эксплуатации. Лишь 9% указали, что системы обеспечивают только базовый уровень потребностей, при этом ни один из опрошенных не заявил о несоответствии российских продуктов основным требованиям.

Полученные данные подтверждают: российский рынок авиационного программного обеспечения перешел от точечных внедрений к масштабному и во многом завершенному импортозамещению в тех сегментах, где доминируют программные компоненты, при сохраняющихся вызовах в части сложных физически интегрированных комплексов.