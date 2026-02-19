Разделы

Волонтерство нового уровня: теперь можно научиться цифровой помощи

На федеральной платформе «Добрино» запущен бесплатный онлайн-курс «Цифровой помощник». Обучение нацелено на подготовку волонтеров, чтобы сделать доступнее цифровую среду для старшего поколения. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Курс станет практическим инструментом для всех, кто готов делиться своими цифровыми знаниями с теми, кому это особенно необходимо. Создателем обучения стал благотворительный фонд «СКБ Контур», который развивает программу для повышения цифровой грамотности людей старшего возраста.

Светлана Скользкова, директор Благотворительного фонда «СКБ Контур»: «Более половины людей старшего поколения признаются, что стараются избегать современных технологий из-за страха ошибиться или столкнуться с мошенничеством. При возникновении трудностей многие обращаются за помощью к родным и знакомым, но такая поддержка не всегда доступна системно. Именно здесь на помощь приходят цифровые волонтеры — те, кто может стать для старшего поколения проводником в мир технологий, помогая не только освоить полезные навыки, но и вернуть уверенность в собственных силах».

Курс «Цифровой помощник» ориентирован на молодых людей от 16 лет, заинтересованных в системной волонтерской работе со старшим поколением. В рамках обучения участники освоят ключевые принципы и границы цифровой помощи, научатся эффективно проводить индивидуальные и групповые консультации по работе с цифровыми устройствами. Особое внимание в программе уделено алгоритмам действий в конфликтных ситуациях и при возникновении технических проблем, что позволит волонтерам чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Полученные навыки будут полезны не только в добровольческой деятельности, но и в повседневной профессиональной жизни.

В разработке курса приняли участие опытные волонтеры Благотворительного фонда «СКБ Контур», а также эксперты в сфере образования и развития. Такой синтез позволил создать максимально прикладной продукт, основанный на реальных запросах, с которыми работают волонтеры при взаимодействии с людьми старшего возраста.

Курс «Цифровой помощник» уже доступен для всех желающих на портале «Добрино». Обучение бесплатное и может быть пройдено в удобном для слушателя темпе. По итогам успешного освоения программы участники получат сертификат, подтверждающий квалификацию цифрового волонтера.

