Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

VK внедрила мультимодальную ИИ-модель в поиск

VK начала внедрять в поиск своих продуктов визуально‑языковые модели (VLM) — искусственный интеллект, который одновременно анализирует текст, изображения, звук и видеоряд. Технология уже работает в «VK Видео» и поэтапно появится в других сервисах, где есть поисковые системы.

Модель учитывает название и описание загруженного на платформу контента и его смысл, что позволяет точнее отвечать на поисковые запросы пользователя. Новая VLM от инженеров AI VK автоматически формирует датасеты, данные о контенте, по которым поисковые алгоритмы определяют, какое видео подходит к запросу, а какое — нет.

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации
Цифровизация

С запуском модели в будущем улучшится векторный поиск в продуктах VK, который основан на семантическом значении запроса. Например, система будет понимать, что пользователь чаще выбирает видео с определённым стилем монтажа и цветокоррекции. Или точнее распознавать гибридные запросы, где текст и визуальные характеристики комбинируются, например, «влог из Стамбула с видами на Босфор».

Это сделает поисковую выдачу более персонализированной, а внедрение VLM ускорит в 5 раз разработку и масштабирование новых технологий для развития и улучшения поиска во всех продуктах VK.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Арестован хакер, наловчившийся снимать за 1 евроцент отели ценой 1 тыс. евро за ночь

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Платить за воздух. Главный почтовый сервис страны стал брать деньги за функцию, которая была бесплатной десятилетиями. Опрос

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще