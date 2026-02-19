«Систэм Электрик» расширяет стандартную гарантию на новое поколение однофазных ИБП до 3 лет

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии, автоматизации и решений для ИТ-инфраструктуры, объявила об обновлении условий обслуживания для партнеров и заказчиков: теперь стандартная гарантия на новое поколение однофазных источников бесперебойного питания (ИБП) серии Smart-Save Online SRT G2 увеличена до 3 лет.

Новое поколение ИБП Smart-Save Online SRT G2 ранее было представлено на рынке как линейка однофазных решений с высокой энергоэффективностью, широким ассортиментом моделей (от 1 до 10 кВА) и обширными возможностями по интеграции и расширению батарейных систем. Эти ИБП обладают улучшенным пользовательским интерфейсом, автоматическим определением подключенных внешних батарей и высоким КПД до 95,5% – характеристиками, подходящими для защиты критически важной инфраструктуры.

Увеличение стандартного гарантийного срока до 3 лет означает, что клиенты получают более длительный период покрытия возможных дефектов материалов и изготовления, а также уверенность в надежности оборудования без необходимости покупки дополнительных гарантийных пакетов.

Расширенная гарантия распространяется на все модели нового поколения однофазных ИБП Smart-Save G2, приобретенные у официальных дистрибьюторов и партнеров компании. Дополнительные условия обслуживания, включая возможные услуги по расширению гарантии выше стандартного срока, будут доступны по запросу и в соответствии с корпоративной программой сервисной поддержки.