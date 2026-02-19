Разделы

Сервис «Авито» расширил возможности для рекламных агентств

В агентском кабинете Avito Pro появилась возможность продвигать товары продавцов «Авито Авто» из разделов «Продажа и аренда спецтехники», «Продажа мото и водного транспорта», а также «Аренда автомобилей».

Раньше эта опция была доступна агентствам, которые работают с продавцами «Авито Товаров» и «Авито Услуг». Теперь такая возможность появилась и у тех, кто сотрудничает с «Авито Спецтехникой». При достижении ежемесячного плана рекламные агентства получают ежемесячную комиссию выше рынка.

«Как один из крупнейших игроков на рынке мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству с нашими партнерами. В условиях, когда комиссии в индустрии сокращаются, наша задача — помочь рекламным агентствам развивать и масштабировать свой бизнес. Для этого мы не только удерживаем вознаграждения на высоком уровне, но и открываем новые разделы «Авито» для работы с продавцами», — сказал Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами «Авито».

Рекламные агентства могут найти клиентов среди нескольких тысяч производителей, официальных дилеров, дистрибьюторов или профессиональных продавцов. По данным «Авито Спецтехники», в разделе «Грузовики и спецтехника» представлено более 250 тыс. объявлений, куда заходит более 1,1 млн пользователей в день, 120 тыс. пользователей ежедневно заходят в раздел «Аренда спецтехники».

Продвигать спецтехнику можно с оплатой за целевые действия — за звонки или обращения в чат внутри «Авито».

