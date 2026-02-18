Разделы

ПО Кадры
|

В «Сколтехе» нашли замену дорогостоящему анализу пород в сложных нефтегазовых коллекторах

Ученые «Сколтеха» и Санкт-Петербургского государственного университета разработали новый, более доступный метод определения минерального состава пород в нетрадиционных коллекторах, таких как Баженовская свита в Западной Сибири. В основанной на машинном обучении методике используются стандартные данные геофизических исследований скважин (каротажа) в сочетании с информацией о тепловых свойствах пород. Она позволяет получать точные данные о минералогии по всей длине ствола скважины, что является практичной и экономичной альтернативой дорогостоящим и точечным лабораторным исследованиям керна или скважинной спектроскопии. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Коллекторы в нефтегазовой геологии — это породы, содержащие нефть и газ и способные отдавать их при разработке месторождения. Нетрадиционные коллекторы, к которым относится изучаемая учёными Баженовская свита в Западной Сибири, устроены сложнее: они неоднородны, богаты органическим веществом и требуют особых подходов к изучению. От минерального состава напрямую зависят пористость, проницаемость и другие свойства породы, определяющие успешность разведки и добычи углеводородов.

Стандартные методы исследования — лабораторный анализ керна или высокоточная скважинная спектроскопия — либо дают информацию лишь в отдельных точках, либо обходятся слишком дорого. Предложенная учеными методика на основе машинного обучения позволяет получать детальный профиль минералогии на всём протяжении скважины, используя стандартные данные каротажа и тепловых измерений, что делает исследование пород одновременно точным, непрерывным и экономически доступным.

Разработанный подход позволяет с высокой точностью прогнозировать массовые и объемные доли ключевых минералов, таких как глина, кальцит, доломит, пирит, кварц-полевой шпат-слюда и сидерит, а также учитывать содержание органического углерода. В основе метода лежит алгоритм градиентного бустинга, интегрированный в специальную структуру цепочки регрессоров, которая учитывает взаимосвязи между определяемыми минералами. Модель демонстрирует высокую точность, сопоставимую с точностью специализированных и дорогостоящих приборов. Для валидации результатов предсказанные объёмные доли минералов были использованы в теоретической модели для расчета теплопроводности породы, и расчётные значения показали высокое соответствие с экспериментальными измерениями.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

«Ключевой вызов при работе с нетрадиционными коллекторами, такими как Баженовская свита, — это их высокая неоднородность и сложный минеральный состав, — сказал первый автор статьи Батырхан Гайнитдинов, аспирант программы «Нефтегазовое дело» в «Сколтехе». — Наша модель, обученная на стандартных каротажных данных, обогащенных тепловыми измерениями, показала, что даже без дорогостоящих специализированных исследований можно с хорошей точностью восстановить минералогический профиль по стволу скважины. Мы смогли количественно показать вклад тепловых данных: их добавление снизило ошибку прогноза объёмных долей минералов».

«Разработанный нами комплексный подход — от предобработки данных и выбора модели до физической валидации через расчет теплопроводности — создает основу для практического применения. Эта методика может быть использована для оперативной интерпретации данных в процессе бурения, выделения перспективных интервалов в сложных коллекторах и оптимизации методов увеличения нефтеотдачи, что в конечном итоге способствует снижению экономических затрат на разведку и разработку месторождений», — сказал руководитель исследования Дмитрий Коротеев, профессор Центра науки и технологий добычи углеводородов «Сколтеха».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Менеджер магазина выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику. Ущерб превысил $100 тысяч

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских виртуальных АТС

Создан легкий двигатель для БПЛА из российских компонентов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще