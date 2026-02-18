Цифровой кластер «X.Технологии» «Ростелекома» запустил сайт для стартапов и инновационных компаний

Цифровой кластер «X.Технологии» компании «Ростелеком» запустил специализированный сайт для технологических компаний. Платформа предлагает широкий спектр сотрудничества: от привлечения инвестиций до интеграции готовых цифровых продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

На сайте представлена полная информация о направлениях деятельности цифрового кластера «Х.Технологии», включая практические решения действующих портфельных команд (13 технологических компаний). Решения кластера направлены на автоматизацию банковского и ретейл-бизнеса, разработку ПО и антифрода, таргетинг рекламы, цифровизацию туризма, управление командировочными процессами, а также контроль и развитие розничных сетей. Каждый технологический актив «X.Технологий» уже доказал эффективность внутри «Ростелекома» и теперь открыт для внешних команд, стремящихся к быстрому росту.

Любая компания, заинтересованная в сотрудничестве с цифровым кластером «Х.Технологии», может подать заявку на инвестиции, организацию партнерства или для проведения пилотных проектов. На сайте также опубликованы анонсы демодней «Окно возможностей» для технологических компаний, которые ищут пути масштабирования бизнеса. На демоднях стартапы могут представить свои проекты экспертам корпораций, инвесторами и потенциальными заказчиками. На сайте также публикуются новости и информация о мероприятиях кластера.

Дмитрий Рейдман, директор кластера по развитию цифрового бизнеса «X.Технологии» ПАО «Ростелеком»: «Мы всегда учитываем потребности наших партнеров, стараясь максимально быстро и актуально реагировать на их запросы, поэтому постарались предоставить широкие возможности для общения на новом специализированном сайте. Наша задача — стать ведущим технологическим партнером для бизнеса и клиентов X.Технологий на протяжении всего технологического цикла: от поиска решения до его внедрения и масштабирования».