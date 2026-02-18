Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

На Wildberries запустилась площадка для частных продаж любых товаров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила возможности C2C-сервиса (customer-to-customer) «Ресейл». Теперь пользователи маркетплейса могут размещать объявления о продаже не только товаров, ранее купленных на Wildberries, но и любых других — вне зависимости от места покупки. Обновление уже доступно на сайте и в мобильном приложении Wildberries. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«Ресейл» — это раздел частных продаж, который позволяет клиентам реализовывать товары друг другу с использованием инфраструктуры маркетплейса. Оплата осуществляется также отдельно от других покупок на площадке и доступна только по 100% предоплате. После оформления заказа товар можно получить в выбранном пункте выдачи Wildberries.

wb1.jpg

РВБ

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

«Ранее мы в тестовом режиме запускали «Ресейл» товаров, приобретенных на Wildberries, но сейчас сервис становится универсальной площадкой для перепродажи. Расширение возможностей усиливает экосистемную модель Wildberries и создает дополнительный сценарий взаимодействия пользователей с платформой. При этом для покупателей ничего не меняется: процесс поиска, оформления и получения заказа остается прежним», — сказала глава РВБ, основатель Wildberries Татьяна Ким.

В сервисе продолжают действовать текущие ограничения: к продаже не допускаются крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, фармацевтическая продукция, продукты питания, растения, алкогольная продукция и товары категории 18+. Также установлены лимиты по габаритам (до 60×40×40 см).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom

Российский разработчик представил экосистему мобильных устройств без сервисов Google и Apple

Найдена альтернатива заблокированному в России Discord

Экономия на закупках и уменьшение складских запасов: как эффективно управлять НСИ

В Великобритании хотят запретить использование VPN детьми

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще