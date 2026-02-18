На Wildberries запустилась площадка для частных продаж любых товаров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила возможности C2C-сервиса (customer-to-customer) «Ресейл». Теперь пользователи маркетплейса могут размещать объявления о продаже не только товаров, ранее купленных на Wildberries, но и любых других — вне зависимости от места покупки. Обновление уже доступно на сайте и в мобильном приложении Wildberries. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«Ресейл» — это раздел частных продаж, который позволяет клиентам реализовывать товары друг другу с использованием инфраструктуры маркетплейса. Оплата осуществляется также отдельно от других покупок на площадке и доступна только по 100% предоплате. После оформления заказа товар можно получить в выбранном пункте выдачи Wildberries.

«Ранее мы в тестовом режиме запускали «Ресейл» товаров, приобретенных на Wildberries, но сейчас сервис становится универсальной площадкой для перепродажи. Расширение возможностей усиливает экосистемную модель Wildberries и создает дополнительный сценарий взаимодействия пользователей с платформой. При этом для покупателей ничего не меняется: процесс поиска, оформления и получения заказа остается прежним», — сказала глава РВБ, основатель Wildberries Татьяна Ким.

В сервисе продолжают действовать текущие ограничения: к продаже не допускаются крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, фармацевтическая продукция, продукты питания, растения, алкогольная продукция и товары категории 18+. Также установлены лимиты по габаритам (до 60×40×40 см).