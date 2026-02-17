Разделы

Сеть клиник «Будь Здоров» подписала соглашение о сотрудничестве с «Цельс»

Сеть клиник «Будь Здоров» заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Цельс». Подписи в документе поставили генеральный директор сети клиник «Будь Здоров» Родион Ступин и коммерческий директор компании «Цельс» («Медицинские Скрининг Системы») Артем Капнинский.

Соглашение предусматривает развитие взаимовыгодного партнерства как в рамках существующих совместных проектов, так и внедрение новых решений «Цельс» в практику работы клиник «Будь Здоров», тиражирование решений во всех клиниках сети, включая регионы. Одна из таких разработок «Цельс» уже успешно прошла пилотирование клиниках сети. В 2025 г. были запущены в эксплуатацию две модальности искусственного интеллекта для повышения эффективности рентгенологических служб сети клиник «Будь Здоров». В рамках партнерства произведена интеграция искусственного интеллекта для рентгенограмм и компьютерных томограмм органов грудной клетки. Внедрение этого решения позволило сократить время на анализ рентгенологических исследований с 30 минут до двух и повысить скорость и точность диагностики на 30%, а также оптимизировать время врачей лучевой диагностики на выполнение рутинных операций. Благодаря этому они могут еще больше внимания уделять непосредственному общению с пациентом.

В рамках перспектив сотрудничества планируется расширение проектов с «Цельс» по другим проектам – в том числе расширение по другим модальностям.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

«Цифровые решения, внедряемые в практику работы врача, нацелены на наш главный ориентир – неизменно высокое качество оказания медицинской помощи для пациентов. Мы переводим в «цифру» практически все точки касания с пациентом в клинике – от подписания документов до диагностики и получения результатов обследований, дальнейшего наблюдения, формируя единую цифровую экосистему. Ищем на рынке сильных игроков – поставщиков ИТ-решений, и стараемся эффективно вписать их в наши смысловые идеи на пересечении ценностей для клиента и ценностей для бизнеса. Решения «Цельс» бесшовно встраиваются в радиологическую информационную систему «Будь Здоров», оптимизируя ресурсы врача на выполнение рутинных функций», – отметил генеральный директор сети клиник «Будь Здоров» Родион Ступин.

«Мы приступили к внедрению наших ИИ-решений в сети клиник «Будь Здоров». Это сотрудничество позволит расширить применение технологий искусственного интеллекта в коммерческой медицине и оценить их эффективность в реальной клинической практике. Мы последовательно развиваем наши решения и рассчитываем, что совместная работа будет способствовать повышению качества диагностики и удобству работы врачей», — сказал Артём Капнинский, коммерческий директор компании «Цельс».

