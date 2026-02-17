Обновлен ключевой модуль платформы «ИНКА 4.0» для построения MES-систем

Российская платформа «ИНКА 4.0» выпустила новую версию функционального модуля «ИНКА.Модель производства» — одного из ключевых компонентов при построении MES на промышленных предприятиях. Обновление расширяет возможности оперативного производственного учета, повышает прозрачность и управляемость производственных процессов, а также помогает быстрее получать достоверные данные для принятия решений на уровне цеха и предприятия.

Функциональный модуль «ИНКА.Модель производства» предназначен для настройки и ведения оперативного производственного учета в составе MES-систем на промышленных предприятиях. Сейчас выпущена его вторая версия.

В ходе работы над ней было произведено несколько существенных изменений. Первое — формирование единой системы учета для разных типов материалов. Одни из них требуют отслеживания происхождения каждой единицы (генеалогии), другие учитываются по массе или объему. Ранее эти подходы были разделены на два независимых контура, из-за чего возникали сложности в операциях, где такие материалы пересекались.

Второе изменение позволило усилить защиту от сбоев в распределенной системе. Если на одном участке операция завершалась корректно, а на другом возникала ошибка, по цепочке операций появлялись противоречивые данные. Новый механизм распределенных транзакций при сбоях автоматически откатывает все внесенные изменения. Он поддерживает как длительные операции (в течение нескольких секунд), так и очень быстрые (в доли секунды).

Третье изменение привело к появлению возможности поэтапного внесения данных по операциям. В первой версии модуля для фиксации производственной операции требовалось сразу предоставить всю информацию. На практике же данные поступают постепенно: часть — автоматически, часть — от сотрудников. Теперь у операций есть жизненный цикл: после создания им присваивается статус «в работе», и разные участники последовательно дополняют сведения. Один сотрудник фиксирует данные по энергоресурсам, другой — по материалам, автоматизированная система передает показания датчиков. Это позволяет системе работать даже при неполных данных. Если информации недостаточно, пользователю не нужно вводить все заново — система попросит добавить только недостающие поля.

Важным дополнением стал отдельный модуль «ШАРМ» («Шаблонный АРМ»), который помогает адаптировать типовой продукт под специфику конкретного производства благодаря двухуровневой архитектуре. Базовая логика учета и управления данными остается закрытой и универсальной, а интерфейсы, экранные формы и дополнительные функции поставляются в виде шаблона с открытым кодом. Заказчики могут менять интерфейсы, создавать несколько вариантов одного экрана для разных групп пользователей, разрабатывать собственные функции и обновлять систему в одном цехе независимо от других.

«Вторая версия «ИНКА.Модель производства» решает непростую задачу. С одной стороны, промышленность остро нуждается в готовых продуктах для быстрого внедрения. С другой – у каждого предприятия есть свои, исторически сложившиеся подходы к работе. Это тоже важно учитывать. Мы предлагаем систему, которая сочетает плюсы «коробочного» решения и гибкость проектной разработки. За 2-3 месяца заказчик может внести в модуль более половины необходимых изменений в рамках его кастомизации в соответствии со своими требованиями», — отметил архитектор платформы «ИНКА 4.0» Андрей Степанов.