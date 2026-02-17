Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

B2B-Center представил ИИ-функционал на обновленной платформе «Тендеры 2.0»

В 2025 г. на «Тендеры 2.0», обновленной площадке B2B-Center (входит в российскую платформу B2B- и B2G-торговли B2B-РТС), внедрен новый функционал автоматизации ключевых процессов для закупщиков, включая 10 новых инструментов на базе ИИ. Это помогает на 30% сократить время на подготовку закупок, минимизировать ошибки, обеспечить полную прозрачность процедур и выстроить коммуникацию с поставщиками. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Автоматизация рутины. Новый ИИ-функционал с точностью 96% присваивает теги закупкам по ключевым словам, избавляя от необходимости вручную указывать ОКПД2. Функция шаблонов позволяет запускать типовые процедуры за пару минут, а обновленная навигация объединяет все ключевые действия в едином блоке.

Автоматизация расчетов и гибкость итогов. Платформа автоматически рассчитывает полную стоимость заявок, включая все сопутствующие расходы, и поддерживает многоэтапные процедуры. Заказчики получили возможность гибко подводить итоги, в том числе назначать нескольких победителей, и принимать предложения в разных валютах в рамках одной закупки.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

Безопасность и прозрачность. Для работы с конфиденциальными данными есть функция встроенного NDA. Вся цепочка внутренних согласований и коммуникация с поставщиками теперь прямо на ЭТП, в защищенном пространстве, с сохранением истории всех операций.

«B2B-Center объединяет тысячи компаний, создавая уникальную цифровую среду для развития закупочной функции уже более 20 лет. Внедряя передовые технологии и опираясь на обратную связь клиентов, мы постоянно развиваем площадку. Наши пользователи получают реальный эффект для бизнеса: освободив специалистов от расчетов и операционных задач, фокусируются на поиске новых возможностей и стратегическом развитии», – сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

Маск борется за право разработки ИТ-системы для роя дронов в секретном конкурсе армии США

Инвестиции без лишних барьеров: как токенизация меняет правила игры в недвижимости

Владелец Facebook* запатентовал ИИ, который будет вести ваши соцсети, когда вы умрете

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще