«Октава ДМ» начнет поставки слуховых аппаратов в Саудовскую Аравию

Производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» договорился о первых поставках слуховых аппаратов «Нота» в Саудовскую Аравию.

Слуховые аппараты «Нота» разработаны и собраны на производственной базе в Туле. Они помогают компенсировать потерю слуха при тугоухости I-IV степени. В зависимости от модели процессор обрабатывает звук в 6, 8, 12 или 16 каналах. В изделия заложены алгоритмы анализа окружающей акустической обстановки и фокусировки на речевом сигнале, а технология быстрой адаптации способствует комфортному привыканию к использованию аппаратов.

Также был представлен ряд цифровых устройств, среди которых аудиобейдж АБ-400 — миниатюрный интеллектуальный комплекс, автономно записывающий речь в высоком качестве.

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов
