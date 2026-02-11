Германия укрепляет цифровой и инновационный потенциал (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует стратегические ориентиры научно-технической политики Германии, нацеленной на ускоренное внедрение научных результатов в промышленность и обеспечение технологического суверенитета за счет интенсивного развития приоритетных цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Несмотря на то, что Германия стабильно входит в топ-5 мировых лидеров по основным индикаторам развития сферы науки и технологий (объему внутренних затрат на исследования и разработки, численности исследователей, числу публикаций в международных научных журналах и поданных патентных заявок на изобретения), продолжает увеличиваться ее отставание по большинству показателей от мировых лидеров — США и Китая. В целях повышения конкурентоспособности страны Федеральное министерство исследований, технологий и космоса Германии в 2025 г. приняло программу «Исследования и инновации для технологического суверенитета», бюджет которой составляет 19 млрд евро на период реализации до 2030 г.

Главные выводы

Помимо довольно значительного бюджета, Программа предусматривает активное вовлечение бизнеса в поддержку исследовательской деятельности. Это, например, видно из таких целевых показателей, как: увеличение к 2030 г. доли ВЗИР в ВВП до 3,5%, в том числе 2,5% — за счет средств предпринимательского сектора (в 2024 г. 3,13 и 2,14% соответственно) и удвоение числа университетских стартапов, в частности создаваемых совместно с компаниями (с 2 927 в 2023 г. до 5 854).

Приоритетными направлениями поддержки исследований и разработок в Программе определены три области, имеющие высокий потенциал внедрения результатов в промышленность: ИИ, микроэлектроника (включая полупроводники и сенсоры) и квантовые технологии.

Для их интенсивного развития предлагается портфель мер, включающий прямое финансирование (гранты с дифференцированным покрытием расходов для МСП и крупного бизнеса), образовательные инициативы, механизмы трансфера технологий и налоговые стимулы для привлечения в стартапы венчурных средств.

Так, например, проекты в сфере ИИ продолжительностью до трех лет, реализуемые университетами и научными организациями совместно с МСП или крупными компаниями, могут претендовать на гранты, покрывающие до 50% или 40% расходов на ИР соответственно. Предприятиям в сфере микроэлектроники и квантовых технологий могут компенсировать 50% (для МСП) и 70% (крупным компаниям) затрат на ИР, вузам и научным организациям — 100%.