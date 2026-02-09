В Зеленограде завершено благоустройство второй очереди технопарка «Алабушево»

На территории технопарка «Алабушево» продолжается комплексное развитие инфраструктуры. В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда девелопер Capital Group реализовал уже вторую очередь проекта, которая охватывает 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе последовательно формируется современная промышленная среда, которая способствует устойчивому росту экономики и расширяет возможности трудоустройства для жителей столицы. Одним из примеров такой работы является технопарк “Алабушево” в Зеленограде, две очереди которого суммарно занимают более 100 тыс. кв. метров. После выхода на полную мощность здесь будет создано свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест», — сказал Максим Ликсутов.

На территории объекта завершены работы по благоустройству. На всей площади уложен финишный слой асфальтобетонного покрытия, что обеспечило формирование удобной и безопасной улично-дорожной сети. Согласно концепции, установлены малые архитектурные формы, организованы зоны отдыха и пребывания сотрудников. Проведено масштабное озеленение: высажены растения, сформированы газоны и зеленые зоны.

«Строительство бизнес-центра в технопарке “Алабушево” позволит москвичам трудоустроиться в непосредственной близости от дома, что снизит маятниковую миграцию и соответствует принципам “15-минутного города”. Вторая очередь комплекса предусматривает возведение 50 тыс. кв. метров современных площадей, где после завершения работ будет создано 1250 рабочих мест», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Мосгосстройнадзор контролировал возведение второй очереди производственного объекта на всех этапах.

«Работы велись с 2024 г. За это время инспекторы Комитета провели на площадке восемь контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговой выездной проверки было оформлено заключение о соответствии корпусов утвержденной проектной документации. Следующий этап — оформление разрешения на их ввод в эксплуатацию», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Вместе с тем на территории технопарка проведены работы по обеспечению безопасности: по периметру установлен постоянный контур ограждения, позволяющий регулировать доступ и разграничивать функциональные зоны. Также завершен монтаж уличного освещения: проложены кабельные линии, установлены светильники, обеспечена подсветка пешеходных маршрутов и проездов. Дополнительно выполнена архитектурная подсветка зданий, которая подчеркивает композицию корпусов и формирует визуальный образ пространства в вечернее время.

«Проект реализуется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, и его значение не ограничивается только строительной площадкой. Речь идет о формировании качественной среды для высокотехнологичных предприятий и создании рабочих мест для москвичей. Технопарк уже стал точкой роста для инновационной экономики города и примером того, как девелоперские проекты могут работать на долгосрочное развитие городской среды», — отметил член правления, директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 г. и охватила практически все районы столицы. Инвесторы возведут более 270 объектов общей площадью 8,3 млн кв. метров.

Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие Москвы будет привлечено свыше 2,8 трлн руб., что позволит создать около 360 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.