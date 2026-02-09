Новое решение «1С:Управление автотранспортом. Такси и аренда» сертифицировано фирмой «1С»

Новое решение «1С-Рарус» для автоматизации такси и аренды транспортных средств получило сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Статус «Совместимо» гарантирует стабильную работу решения и совместимость с семейством программ «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Центр разработки «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» готовит к массовому выпуску новое решение для комплексной автоматизации учета пассажирских автоперевозок, включая корпоративное такси. Продукт также подходит компаниям, сдающим в аренду автомобили и специальную технику.

В конце января 2026 г. решение «1С:Управление автотранспортом. Такси и аренда 3» прошло тестирование «Совместимо!». Полученный сертификат подтверждает совместимость с системой программ на платформе «1С:Предприятие». Пользователи могут быть уверены в стабильной работе решения, поддержке разработчиков и соответствии программного продукта требованиям российского законодательства.

Новый отраслевой продукт разработан на базе «1С:Управление автотранспортом ПРОФ» и поддерживает работу с электронными перевозочными документами, легко интегрируется с сервисами аналитики, распознавания первичной документации, картами, системами GPS-мониторинга и другими популярными инструментами.

«Заказы такси». Встроенная CRM помогает взаимодействовать с клиентами и водителями. АРМ диспетчера с картой обеспечивает распределение заказов и гео-контроль. Настроен автоматический расчет поездок, подсистема учитывает разные модели работы с водителями, формирует финансовые документы и предоставляет аналитику. Водители могут работать через мобильное приложение.

«Аренда ТС». Подсистема управляет краткосрочной и долгосрочной арендой с водителями или без. Ведет базу арендодателей и арендаторов, регистрирует передачу и возврат транспорта. Фиксирует штрафы, ДТП и страховые случаи. Расчет аренды ведется с учетом различных параметров. Отчеты позволяют анализировать загрузку транспорта и эффективность работы менеджеров.

Артем Блинов, руководитель отдела автоматизации управления транспортом и логистикой, «1С-Рарус»: «Рынок такси и каршеринга в России растет и требует современных инструментов для диспетчеризации, расчетов и контроля рисков. Наше решение полностью автоматизирует сквозные процессы такси и аренды — от заявки до финансового результата, поднимая управление автопарком на новый уровень операционной эффективности и финансовой прозрачности».