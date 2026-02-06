Разделы

Timeweb Cloud запустил собственный оркестратор для Kubernetes

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, внедрил собственную систему оркестрации для сервиса Managed Kubernetes. Микросервисное решение Kubernetes Toolset Layer, KTL самостоятельно управляет кластерами и автоматически масштабирует инфраструктуру под растущие нагрузки. В будущем решение обеспечит кастомизацию и контроль над кластерами Kubernetes для клиентов. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud.

Новая система оркестрации — полностью собственная разработка. Это отказоустойчивая распределенная платформа, которая управляет исключительно кластерами Kubernetes: созданием, настройкой и масштабированием. В результате обеспечивается надежность работы и стабильность клиентских сервисов в периоды повышенного спроса.

Например, сферы ритейла, медиа или EdTech часто сталкиваются с резким ростом нагрузки — задержки в управлении инфраструктурой напрямую влияют на бизнес-показатели. Решение позволяет оперативно реагировать и вносить масштабные изменения в инфраструктуру.

Повысится уровень контроля и прозрачности ключевых процессов для клиентов. В ближайших релизах — реализация мониторинга и логирования на нескольких уровнях. Например, на уровне самого оркестратора, Kubernetes-кластеров и их компонентов. Можно будет оперативно выявлять и реагировать на нестандартные ситуации на стороне провайдера и клиента.

«Собственный оркестратор — это новый уровень зрелости нашего Managed Kubernetes. Мы изолировали управляющий контур от остальных компонентов облачной платформы, чтобы повысить стабильность и предсказуемость работы кластеров. Также заложили основу для будущего развития продукта. В планах — больше возможностей self-service для клиентов. Например, гибкая настройка компонентов управляющего слоя кластера и контроль их состояния. Это является нечастой практикой на российском рынке», — сказал Артем Гринберг, Product Lead управляемых сервисов Timeweb Cloud.

Решение расширит возможности компаний по кастомизации инфраструктуры. KTL будет интегрирован с панелью управления Timeweb Cloud. Клиенты смогут самостоятельно задавать параметры компонентов управляющего слоя, менять конфигурацию групп рабочих узлов, подключать к кластеру внешние узлы и т.д.

Kubernetes Toolset Layer: новые возможности для компаний

Автоматизация и масштабируемость. Клиентские сервисы будут стабильнее переживать пики нагрузки, компании смогут оптимизировать расходы в периоды простоев инфраструктуры. KTL быстро реагирует на изменения в потреблении ресурсов как в сторону роста, так и сокращения. При росте нагрузки на кластеры система масштабируется сама — как платформа оркестрации.

Расширенное управление и кастомизация. Можно будет точнее подстраивать инфраструктуру под ИТ-бюджет и требования приложений. KTL расширяет возможности самостоятельной настройки через панель управления провайдера. Например, можно изменить интервал автоскейлера с пяти до тридцати минут.

Прозрачность и контроль для клиентов. Компании смогут сами видеть, как часто и насколько масштабируется их приложение, соотносить эти данные с затратами на инфраструктуру. Без обязательного подключения команды провайдера. Благодаря KTL в панели будут доступны статусы и результаты инфраструктурных операций, а также история изменений по кластеру и группам узлов.

Managed Kubernetes

Решение полностью автоматизировано и позволяет разворачивать инфраструктуру за 5-6 минут. Можно запускать ресурсоемкие ML- и ИИ-проекты благодаря поддержке графических процессоров, использовать объектное хранилище и работать с stateful-приложениями. Доступен встроенный маркетплейс с готовыми приложениями и дополнениями. Развернуть кластер Kubernetes можно в панели управления.

