МТС: Калининградская область стала лидером Северо-Запада по динамике инвестиций в видеоаналитику

МТС проанализировала востребованность популярных ИТ-решений для бизнеса в регионах России. По итогам 2025 г. Калининградская область стала лидером на Северо-Западе по темпам роста инвестиций в системы видеонаблюдения.

В 2025 г. объём инвестиций калининградского бизнеса в системы видеоаналитики продемонстрировал рост более чем в 40 раз по сравнению с 2024 г. По темпам роста вложений бизнеса в этом направлении регион занял первое место на Северо-Западе. Цифровые решения для организации видеонаблюдения наиболее востребованы в образовательном секторе, на промышленных и инфраструктурных объектах.

Также заметный рост инвестиций был зафиксирован в сфере облачных технологий. Объем вложений калининградских компаний в облачную инфраструктуру в 2025 г. увеличился на 23%. Бизнес активно переходит на гибкие ИТ-платформы, используя облака для хранения данных, резервного копирования и масштабирования цифровых сервисов. Чаще всего облачными решениями пользуются ритейлеры и компании из сферы ИТ и связи, далее идет обрабатывающее производство, а также финансовые и научно-технические организации.

Сергей Лебедев, GreenData: Отечественные low-code платформы достигли уровня, сопоставимого с международными решениями

Импортонезависимость

Устойчивую положительную динамику показали инвестиции в IoT (интернет вещей) – рост составил 11% год к году. Компании региона внедряют IoT-решения для мониторинга оборудования, контроля транспорта, управления ресурсами и удаленного сбора данных, что позволяет снижать издержки и повышать эффективность.

«Мы наблюдаем в области рост инвестиционной активности, а также тренд на комплексные решения и долгосрочное планирование технологического развития. Такой подход характерен как для регионального бизнеса, так и для госсектора и предприятий ЖКХ. Инновационные технологии масштабно внедряются в различные сферы экономики, повышая безопасность и эффективность многих процессов, а также создавая прочный цифровой фундамент для развития региона», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

