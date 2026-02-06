Московский Политех создает систему беспилотного управления для трактора

Московский Политех разрабатывает систему беспилотного управления для гибридного трактора «Донтех». Донской государственный технический университет намерен запустить машину в серийное производство в 2027 г., а к 2028 г. при благоприятных обстоятельствах планируется выпустить 150 единиц техники. Об этом CNews сообщил представитель Московского Политехнического Университета.

Как рассказал доцент Московского Политеха Юрий Фурлетов, университет работает над этим проектом в рамках договора с ДГТУ. Задача Политеха — создать систему управления движением беспилотного трактора, чтобы машина могла ездить без водителя и выполнять различные технологические операции. Разработка включает в себя систему автоматизированного управления и систему дистанционного управления.

«Система управления состоит из вычислителя, навигационной системы, системы компьютерного зрения и платы управления, которая контролирует исполнительные механизмы — газ, тормоз, поворот руля и так далее», — сказал Юрий Фурлетов.

Для навигации используется система точного позиционирования с RTK, которая обеспечивает точность до 10 сантиметров. Система компьютерного зрения построена на камерах кругового обзора, дающих картинку на 360 градусов вокруг трактора. Это позволяет машине обнаруживать посторонние объекты на поле и предотвращать столкновения.

Беспилотный трактор получается эффективнее обычного прежде всего за счет непрерывности работы. Машина может трудиться днем и ночью без перерывов на обед, что дает прирост производительности в полтора-два раза по сравнению с управляемым человеком трактором. Кроме того, высокая точность навигации позволяет более аккуратно обрабатывать поле и сокращать время на дополнительные операции.

Предусмотрены и системы безопасности: экстренная остановка при потере связи или выходе из строя какого-либо блока, система обнаружения препятствий и предотвращения столкновений. По информации коллег из ДГТУ, проводились испытания и демонстрация работы трактора с навесным оборудованием на опытном поле.

По словам Юрия Фурлетова, сам трактор имеет достаточно высокий уровень локализации.

Трактор «Донтех» создается в рамках программы «Приоритет 2030» и федерального проекта «Передовые инженерные школы» совместными усилиями ДГТУ, Московского политеха и компании «Ростсельмаш».

«Проект находится на высокой стадии готовности, и планы по выпуску 150 машин к 2028 г. выглядят реалистично», — отметил доцент Московского Политеха. В этом году планируется провести 100 часов непрерывной работы без отказа, чтобы подтвердить надежность всех узлов и деталей.

По информации разработчиков, на следующем этапе планируется заменить двигатель внутреннего сгорания на электродвигатель и установить аккумуляторную батарею, что позволит улучшить время работы и скорость зарядки. Аграрии смогут использовать трактор для обработки поля, уборки и заготовки кормов.