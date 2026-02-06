Разделы

Телеком Интернет-доступ
|

Курганцам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Курганской области. Бесплатная услуга доступна посетителям в 11 точках Кургана и Шадринска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть бесплатного Wi-Fi от МТС открыта для всех желающих — подключиться к ней могут абоненты любых операторов. Точки доступа расположены в девяти ключевых салонах связи МТС в региональной столице, а также в двух салонах Шадринска.

Для подключения к сети достаточно пройти простую авторизацию по номеру телефона. Доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с позволяет курганцам и гостям региона решать срочные вопросы вне зависимости от внешних обстоятельств – вызывать такси и пользоваться онлайн-банкингом, а также другими привычными онлайн-сервисами.

«Доступ к цифровым ресурсам в современном мире – это необходимость. Поэтому мы расширяем телеком-инфраструктуру в регионе: развиваем мобильную связь в Зауралье и подключаем новые дома Кургана к фиксированной сети, а вместе с этим запускаем в наших салонах точки Wi-Fi. Воспользоваться ими бесплатно могут абсолютно все, для этого не обязательно быть клиентом МТС. Организация таких точек доступа в общественных пространствах стала очередным шагом по созданию комфортной и доступной городской среды», — сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

Россияне смогут ходить на сайты СДЭК, «Детский мир» и «Бургер Кинг» при отключениях мобильного интернета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Показать еще

Наука

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни
Показать еще