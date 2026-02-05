Разделы

Провайдер «Турбо Облако» усилил PaaS-портфель сервисами для работы с данными

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», представил два новых управляемых PaaS-сервиса в своем портфеле — платформу Tarantool и брокер сообщений Apache Kafka. Они предназначены для быстрого внедрения технологий обработки данных без закупки собственного оборудования и сложной эксплуатации инфраструктуры. Решения доступны на облачных площадках «Турбо Облака» в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.

Пользователи получают готовые к использованию сервисы с автоматизированным управлением и прозрачной моделью потребления ресурсов, что значительно сокращает бюджет на ИТ и ускоряет окупаемость проектов.

Управляемая платформа Tarantool предназначена для вычислений в оперативной памяти и сценариев, где критичны скорость обработки и высокая интенсивность операций. Решение используется для кеширования, рекомендательных систем, обработки данных в реальном времени, платежных сценариев и витрин данных. Платформа удобна для разработки, тестирования и продуктивных нагрузок, где требуется высокая производительность без сложной архитектуры.

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ
безопасность

Управляемый брокер сообщений на базе Apache Kafka используется для обработки данных в реальном времени. Решение помогает обрабатывать транзакции, выстраивать взаимодействие между микросервисами и оперативно доставлять данные в аналитические системы и хранилища.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Расширяя портфель PaaS-сервисов, мы фокусируемся на практических задачах клиентов — скорости запуска, снижении операционной нагрузки на команды и затрат на собственную инфраструктуру. Новые сервисы дают готовую основу для современных data-сценариев, клиенты получают поддержку 24/7 и возможность масштабировать проекты по мере необходимости».

