Жители Поморья повышают эффективность деловых встреч с помощью ИИ

МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк», проанализировала деловую активность жителей российских регионов по итогам 2025 г. Жители Архангельской области провели на платформе на 25% больше онлайн-встреч и вебинаров, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики отмечают, что архангелогородцы стали проводить переговоры эффективнее: средняя продолжительность за день сократилась на треть по сравнению с 2024 г. и составила приблизительно 1,5 часа. Эксперты связывают эту тенденцию с внедрением инструментов на основе искусственного интеллекта, которые значительно упрощают коммуникацию, взяв на себя рутинные задачи.

Из всех ИИ-функций пользователи в Архангельске чаще применяли размытие или замену фона. Также северяне нередко обращались к ИИ, чтобы сделать текстовую версию встречи (расшифровку) – эту функцию в 2025 г. использовали в четыре раза чаще, чем в предыдущем. Кроме того, набирает популярность ИИ-ассистент, который помогает анализировать онлайн-мероприятия и отвечает на вопросы.

«Мы видим, что бизнес Поморья уделяет особое внимание грамотному выстраиванию коммуникаций. Все чаще региональные компании инвестируют в отечественные платформы с высоким уровнем защиты и интеграции в ИТ‑ландшафт. Внедрение решений на основе искусственного интеллекта безусловно значительно повышает эффективность любых онлайн-мероприятий. Так, за счет делегирования рутинных задач ИИ, повышается скорость принятия решений», — сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.