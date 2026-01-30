Разделы

ПО Софт
|

«Систэм Электрик» представила новую систему мониторинга аккумуляторных батарей SystemeBMU

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщила о расширении ассортимента интеллектуальных решений в области мониторинга и управления энергетическим оборудованием. В портфель компании добавлена новая система комплексного мониторинга аккумуляторных батарей SystemeBMU.

Система обеспечивает высокую точность измерений параметров аккумуляторных батарей, включая внутреннее сопротивление, автоматическую диагностику и своевременное оповещение о неисправностях. SystemeBMU отличается масштабируемостью и гибкостью, поддерживая мониторинг до 6 линеек и 420 батарей с возможностью адаптации под различные конфигурации объектов. Интеллектуальная балансировка автоматически выравнивает напряжение батарей в режиме плавающего заряда для продления срока службы. Простая интеграция в существующую инфраструктуру обеспечивается поддержкой широкого набора коммуникационных протоколов, включая MODBUS RTU/TCP, SNMP, MQTT и стандарт IEC61850.

Удаленный доступ реализован через встроенный веб-интерфейс с функцией просмотра в реальном времени, истории измерений и аварий. Кроме того, система гарантирует надежность и безопасность благодаря кольцевой архитектуре коммуникации датчиков, а также наличию резервного питания для непрерывной работы.

SystemeBMU уже доступна для заказа и готова к интеграции в проекты различного масштаба.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Создатель средств блокировки Рунета закупает американское и израильское оборудование

Как превратить онлайн-доску в модель корпоративной визуальной платформы

Пентагон может расторгнуть контракт со знаменитым разработчиком. Программисты бунтуют, потому что военные могут использовать ИИ для слежки и ракетных ударов

Обзор: Российские ВКС-платформы 2025

Безопасность придумали трусы. Чиновники и военные на Украине используют архиватор WinRAR со старинной «дырой», для которой давно есть заплатка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще