Топ-7 профессий, которые появились благодаря ИИ

Стремительное развитие искусственного интеллекта привело к возникновению новых специализаций на рынке труда. Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали актуальную базу вакансий в России и выделили семь востребованных профессий, функционал которых напрямую связан с нейросетями. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

1. MI-инженер (специалист по машинному обучению) — в ключевые задачи входит разработка и подбор алгоритмов, обучение, тестирование и оптимизация моделей. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 184–345 тыс. руб., это одна из самых высокооплачиваемых ИТ–профессий за последний год, а также самая оплачиваемая профессия, связанная с ИИ.

2. ИИ-тренер — занимается обучением нейросетевых моделей и «тренирует» их давать корректные ответы на запросы пользователей. В ключевые задачи входит не только анализ и фактчекинг, но и написание грамотных эталонных текстов — образцов для нейросети. Сегодня на рынке востребованы ИИ-тренеры с узкой специализаций, например, разбирающиеся в юриспруденции, литературе, программировании, медицине и в других областях знаний. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях составляет 104 тыс. руб.

3. Prompt-инженер — специалист по составлению сложных текстовых запросов к искусственному интеллекту. Среди основных задач можно выделить написание и оптимизацию промптов, инструкций и команд для генерации качественных ответов от нейросетей. Востребованы как специалисты с узкой экспертизой (например, в кибербезопасности), так и обладающие общими глубокими знаниями в сфере ИИ. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 60–90 тыс. руб.

4. Нейрокреатор (ИИ-художник, ИИ-иллюстратор, ИИ-дизайнер) — эксперт по генерации визуального контента при помощи нейросетей и его доработке. Востребованы универсальные креаторы, которые умеют работать как с видеоформатами, так и со статичными изображениями. Также встречаются и узконаправленные вакансии, например, связанные исключительно с 2D-графикой. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 30–100 тыс. руб.

5. ИИ-инженер — занимается проектированием, разработкой и тестированием ИИ-моделей. Главная задача — это создание и поддержка жизненного цикла решений на базе искусственного интеллекта (ИИ-системы, ИИ-агенты и пр.) под различные потребности компаний. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях составляет 220 тыс. руб.

6. Архитектор ИИ-решений — специалист, который отвечает за создание и развитие всей архитектуры платформ искусственного интеллекта (структура, схемы связей, типы вычисления и пр.). В зависимости от направления деятельности может потребоваться самый разный опыт и навыки — от непосредственно разработки архитектуры и знания профильного программного обеспечения до понимания принципов работы дата-центров. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 100–150 тыс. руб.

7. ИИ-фасилитатор — специалист, который помогает командам научиться эффективно применять нейросети в работе. В обязанности входит не только непосредственное обучение сотрудников, но и настройка сценариев, помощь в выявлении задач, которые могут решаться с помощью искусственного интеллекта, а также мониторинг рынка ИИ-инструментов. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 100–170 тыс. руб.

«Многие профессии, связанные с искусственным интеллектом, пока находятся на стадии формирования: конкретные навыки за ними еще не закреплены, а границы размыты. Например, анализ текстов вакансий показывает, что обязанности ИИ-инженера и ИИ-архитектора могут пересекаться и даже дублировать друг друга, хотя это разные специалисты. Часть новых профессий, связанных с нейросетями, появилась эволюционным путем: например, AI-иллюстратор возник на основе функционала обычного иллюстратора за счет роста значимости навыка работы с генеративным ИИ. Интересно и то, что у некоторых компаний появилась потребность в специалистах, которые помогают в целом отладить взаимодействие с нейросетями. Разнообразие ИИ-инструментов действительно требует проводника, способного подсказать, где и когда технологии полезны и наоборот», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.