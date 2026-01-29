Интернет-мания в Тюменской области: Ялуторовск, Ишим и Заводоуковск — в авангарде по подключению к домашней Сети «Ростелекома»

«Ростелеком» зафиксировал рекордное увеличение спроса на подключение домашнего интернета в Тюменской области в 2025 г. на 26 % по сравнению с показателями 2024 г. Наиболее заметный рост наблюдается в Ялуторовске (+95 %), Ишиме (+93 %), Заводоуковске (+32 %) и Тюмени (+21 %). Провайдер связывает повышение интереса с растущим запросом на стабильное присоединение к сетям, которое гарантирует оптоволоконная технология, применяемая «Ростелекомом». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Дмитрий Пампушка, директор по работе с массовым сегментом филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Растущий интерес к нашим цифровым услугам в Тюменской области свидетельствует о том, что жители региона высоко ценят стабильность и качество связи, которые мы обеспечиваем. Все чаще выбор падает на оптический проводной интернет, как на наиболее надежный способ бесперебойного соединения. Мы понимаем, насколько важен высокоскоростной выход в Сеть для каждого – от удаленного работника до многодетной семьи или жителя загородного дома. Стабильность интернет-соединения – это основа успешной цифровизации всех сфер жизни: быта, работы, учебы и отдыха. Мы постоянно развиваем телеком-инфраструктуру в регионе: модернизируем устаревшие сети и приходим в те населенные пункты, где раньше быстрого интернета не было совсем».

Оптическая технология «Ростелекома» обеспечивает высокую пропускную способность, что позволяет комфортно использовать видеосервис Wink и другие платформы, онлайн-игры и сервисы «Умного дома». Оптика обладает устойчивостью к перегрузкам и выдерживает одновременное подключение множества устройств, что особенно важно для больших семей. Также линии не подвержены внешним помехам – перепадам атмосферного давления и температуры. Это обеспечивает стабильную связь в любую погоду.