«Холдинг Эрсо» ускорила кадровый документооборот и рекрутинг с помощью Saby

«Холдинг Эрсо», российский производитель электрооборудования, завершил проект по внедрению Saby, экосистемы сервисов для автоматизации HR-процессов. Решение охватило кадровый электронный документооборот и рекрутинг во всех ключевых подразделениях холдинга. Сегодня предприятия ЭРСО, поставляющие оборудование для объектов энергетики и промышленности в России и ближнем зарубежье, ведут КЭДО полностью в цифровом формате. В единой системе работают две производственные площадки в Москве и Уфе, строительное подразделение, конструкторское бюро и более 600 сотрудников.

Saby стал основной платформой для кадрового документооборота: сотрудники подписывают отпуска, командировки, заявления и авансовые отчеты прямо в мобильном приложении. Визуальный редактор процессов дает возможность HR-команде быстро и самостоятельно настраивать сложные маршруты согласования. Система показывает, где «застрял» документ, и помогает оперативно вмешаться.

Электронный график отпусков теперь согласуется в два раза быстрее, без дублей и исправлений: сотрудники видят пересечения, а в отдел кадров поступает готовый к подписи документ.

«График отпусков максимально упросил нам жизнь — в конце октября мы начинаем запуск, сверяем количество дней отпусков и к 10 ноября все графики уже подписаны», — сказала Ольга Васина, директор департамента по работе с персоналом «Холдинг Эрсо».

Дополнительно в Saby работает корпоративная соцсеть: новости, опросы, рассылки, календарь, видеозвонки и мессенджер — все в одном приложении. Отображение оргструктуры и информативные карточки сотрудников помогают быстрее выстраивать коммуникацию и планировать рабочие процессы.

Сегодня ЭРСО развивает геймификацию: сотрудники получают цифровые бейджи за этапы адаптации, а в дальнейшем программа будет расширена на всю компанию.

Второй ключевой модуль — подбор персонала. Руководители создают заявки на вакансии в том же интерфейсе, где подписывают свои кадровые документы. Вакансии автоматически публикуются на всех job-сайтах, а отклики собираются в единую карточку.

Saby ведет кандидата по воронке: назначает видеособеседования, напоминает о встречах, фиксирует переписку, а после оффера в автоматическом режиме передает задачу кадровикам. К моменту выхода сотрудника система уже подготовила документы, проверочные листы, тестирования и материалы для обучения. HR-специалистам остается только контролировать процесс.

Для руководителей и рекрутеров система делает процесс прозрачным: видно, сколько вакансий у каждого специалиста, где возникли узкие места, и когда стоит подключиться к ситуации.

Запуск Saby прошел быстро: всего за 6 месяцев к системе подключили всех сотрудников. Готовый модуль интеграции с «1С» позволил настроить обмен данными «за пару часов», обеспечив мгновенную синхронизацию кадровых документов.