УК ПСБ завершила ИT-аудит совместно с Fork-Tech

В условиях активного развития финансовых рынков и роста требований к надежности ИТ-систем управляющая компания ПСБ совместно с командой Fork-Tech завершила проект по проведению комплексного ИТ-аудита. Проект был направлен на оценку текущего состояния ИТ-ландшафта компании и его готовности к поддержке ключевых бизнес-задач в среднесрочной перспективе. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

УК ПСБ оказывает услуги по управлению активами и последовательно развивает технологическую основу бизнеса, уделяя особое внимание стабильности, доступности и масштабируемости ИТ-инфраструктуры. В связи с этим компания инициировала проведение независимого ИТ-аудита с привлечением внешней экспертизы Fork-Tech.

В рамках проекта команда Fork-Tech провела обследование существующего ИТ-ландшафта, включая анализ систем, инфраструктуры и средств мониторинга. Отдельное внимание было уделено оценке надежности и доступности сервисов, а также способности ИТ-платформы поддерживать рост бизнеса — в том числе при увеличении числа клиентов в 2,5 раза и росте количества транзакций более чем в три раза.

«Проведение этого аудита стало важным шагом для укрепления наших позиций на рынке. Для нас было важно не только оценить текущее состояние ИТ, но и понять, насколько платформа готова к будущим вызовам и росту бизнеса. Работа с Fork-Tech позволила структурировать это понимание и определить приоритеты дальнейшего развития», — отметил Антон Кононов, директор по информационным технологиям УК ПСБ.

В ходе аудита также была проанализирована степень автоматизации бизнес-процессов и выявлены направления, развитие которых позволит снизить нагрузку на команды, сократить затраты ресурсов и минимизировать риски, связанные с операциями, выполняемыми в ручном режиме.

«В подобных проектах мы фокусируемся на том, чтобы помочь партнеру получить целостное представление о своем ИТ-ландшафте и его возможностях. Результаты аудита создают основу для принятия взвешенных решений и долгосрочной устойчивости ИТ-систем», — сказала Кристина Коваленко, генеральный директор Fork-Tech.

По итогам проекта УК ПСБ получила структурированное представление о текущем состоянии ИТ-ландшафта и основу для дальнейшего развития инфраструктуры в соответствии со стратегическими целями компании. Проект подтвердил важность проактивного подхода к управлению ИТ и готовности к изменениям в условиях динамичного рынка.

