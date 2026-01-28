Разделы

Телеком Интернет-доступ
|

МТС пришла в Тумнинские минеральные воды

Цифровая экосистема МТС первой из операторов присоединила к своей интернет-сети территорию Тумнинского термального источника в Ванинском районе Хабаровского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь гости санатория «Горячий ключ» и других местных здравниц могут пользоваться не только стабильной голосовой связью, но и высокоскоростным мобильным интернетом.

Устойчивый сигнал МТС покрывает территорию здравницы, позволяя гостям и сотрудникам оставаться на связи, пользоваться цифровыми сервисами, порталом «Госуслуги» и банковскими приложениями. Пациенты и отдыхающие теперь могут комфортно работать удаленно, делиться впечатлениями в режиме реального времени, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, читать электронные книги и общаться с близкими.

Санаторий «Горячий ключ» ежегодно принимает сотни гостей не только из Хабаровского края, но и из других регионов Дальнего Востока и страны. Он расположен в живописном распадке Сихотэ-Алиня в 10 км от поселка Тумнин и славится своими термальными радоновыми водами, открытыми более века назад. По составу Тумнинская минеральная вода приравнивается к знаменитым кавказским источникам. Это один из старейших бальнеологических курортов Дальнего Востока, предлагающий программы лечения с использованием природных радоновых вод, физиотерапии и современного медицинского оборудования.

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач
импортонезависимость

«Развитие телеком-инфраструктуры в отдаленных и труднодоступных районах Хабаровского края – наш ключевой приоритет. Особое внимание мы уделяем точкам притяжения, которые важны для здоровья и туризма жителей всего Дальнего Востока. Тумнинский источник – именно такое место. Теперь этот уникальный курорт, где лечат водой, воздухом и тишиной, получил еще и современный уровень цифрового комфорта. Это делает отдых и лечение более безопасными и удобными, а также открывает новые возможности для развития медицинского туризма в регионе», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративный мессенджер Compass: почему бизнес больше не доверяет зарубежным мессенджерам

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Что меняется в партнерских программах на рынке информационной безопасности

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Российские интеграторы используют ИИ-решения, чтобы снизить себестоимость ИТ-услуг

Франция запрещает соцсети для всех, кто младше 15 лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще