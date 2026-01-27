Подтверждена совместимость решений Multidirectory и RuPost

Компании «Мультифактор» и «РуПост» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory версии 2.4.0 с корпоративной почтовой системой RuPost версии 4. Объединение этих решений обеспечит организациям единое управление учетными записями и доступом к почтовым сервисам, повышая безопасность и упрощая администрирование корпоративной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

По результатам тестирования стороны оформили сертификат совместимости.

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой. В реестре российского ПО под № 28333.

RuPost — корпоративная почтовая система, с календарями, задачами, адресными книгами и другими функциями, важными для компаний. Масштабируется для организаций любого размера: от небольших предприятий до крупных корпораций.

«Благодаря интеграции Multidirectory и RuPost компании смогут централизованно управлять учетными записями, автоматизировать их создание и удаление, снизить вероятность человеческих ошибок, обеспечить быструю идентификацию и доступ к почтовым сервисам. Такое решение повышает эффективность администрирования и общую устойчивость корпоративной инфраструктуры», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.