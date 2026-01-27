Разделы

ПО Софт
|

Подтверждена совместимость решений Multidirectory и RuPost

Компании «Мультифактор» и «РуПост» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory версии 2.4.0 с корпоративной почтовой системой RuPost версии 4. Объединение этих решений обеспечит организациям единое управление учетными записями и доступом к почтовым сервисам, повышая безопасность и упрощая администрирование корпоративной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

По результатам тестирования стороны оформили сертификат совместимости.

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой. В реестре российского ПО под № 28333.

Что меняется в партнерских программах на рынке информационной безопасности
Безопасность

RuPost — корпоративная почтовая система, с календарями, задачами, адресными книгами и другими функциями, важными для компаний. Масштабируется для организаций любого размера: от небольших предприятий до крупных корпораций.

«Благодаря интеграции Multidirectory и RuPost компании смогут централизованно управлять учетными записями, автоматизировать их создание и удаление, снизить вероятность человеческих ошибок, обеспечить быструю идентификацию и доступ к почтовым сервисам. Такое решение повышает эффективность администрирования и общую устойчивость корпоративной инфраструктуры», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

«Ростелеком» скупает по кусочкам две ИТ-компании с выручкой под миллиард

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

У российских авиакомпаний глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще