Платформа Ventra Go! включена в реестр российского ПО

Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! была включена в реестр российского ПО. Таким образом, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подтверждает, что Ventra Go! соответствует отечественным требованиям безопасности ПО и не зависит от иностранных технологий. Об этом CNews сообщили представители Ventra Go!.

Реестр российского ПО представляет собой список ИТ-компаний, которые разработали автономные ПО, не зависящие от зарубежных программ и систем. Каждая программа прошла отбор и одобрение Правительства, и ее вправе использовать госкорпорации и официальные структуры (приказ Министерства экономического развития России от 5 апреля 2016 г. N 211).

Согласно реестру, программное обеспечение Ventra Go! представляет собой цифровую платформу гибкой занятости, предназначенную для поиска, подбора и выполнения разовых заданий и временных работ. Платформа обеспечивает взаимодействие компаний и индивидуальных предпринимателей, размещающих задания, с исполнителями — физическими лицами, готовыми выполнять такие задания.

Сегодня аудитория пользователей Ventra Go! составляет более 2 млн, а MAU (количество активных пользователей в месяц) платформы достигает 400 тыс. человек. С платформой сотрудничают более 300 брендов — участников ритейл и e-com страны.

Технологические особенности Ventra Go! обеспечиваются умным ядром платформы, важной частью которого являются система больших данных и ИИ. Сервис оцифровывает не только профиль, но и поведение исполнителей: анализирует, как и какие задания они выбирают, как часто их берут и отказываются, когда приступают к работе и завершают ее, в какое время суток это происходит и т. п.

С помощью ИИ-моделей по сотне таких факторов выстраивается релевантное предложение для исполнителя: подборка заданий, которые он с большей долей вероятности выберет.

«Включение в реестр российского ПО подтверждает технологическое лидерство Ventra Go! и надежность нашей платформы для ее пользователей — как заказчиков, так и исполнителей. Получение российской сертификации становится еще одном гарантом отсутствия любых рисков партнерства с Ventra Go! как проверенным поставщиком высококачественного сервиса», — сказала СЕО Ventra Go! Екатерина Карабанова.