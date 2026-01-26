Разделы

Бизнес Кадры
|

РТУ МИРЭА открывает новую программу для подготовки «квантовых» ИТ-инженеров

РТУ МИРЭА представил новый профиль подготовки ИТ-специалистов на стыке квантовых коммуникаций и вычислений. Это уникальная образовательная программа, которая будет готовить не физиков-теоретиков, а ИТ-инженеров, способных создавать и внедрять практические решения, объединяющие сферы классической ИТ-инфраструктуры, квантовых коммуникаций и квантовых вычислений.

Квантовые технологии переходят из области научной фантастики в нашу жизнь. Они обещают революцию в защите данных и скорости вычислений. Например, квантовые сети позволяют передавать информацию с уровнем безопасности, основанным на законах физики, а не только на сложности математического шифра. Новая программа РТУ МИРЭА готовит именно тех инженеров, которые смогут строить и обслуживать такие сложные системы.

Профиль «Квантовые коммуникации и вычисления» отличает комплексный, инженерный подход. Выпускники получат редкое сочетание знаний — они будут понимать, как работают квантовые сети и алгоритмы, и при этом смогут проектировать и сопровождать обычную ИТ-инфраструктуру. Это значит, что они станут связующим звеном между передовой наукой и практическими задачами бизнеса и государства.

«Данный профиль ориентирован на совместное формирование компетенций в сферах квантовых коммуникаций, классической информационно-технологической инфраструктуры и квантовых вычислений, что позволит объединять и комбинировать их при выполнении выпускных квалификационных работ в интересах конкретных заказчиков и работодателей», — сказал заведующий кафедрой Андрей Зуев.

Такой синтез навыков выделяет эту программу среди других образовательных инициатив в стране.

Что меняется в партнерских программах на рынке информационной безопасности
Безопасность

Обучение будет строиться в тесном партнерстве с лидерами отрасли — департаментом квантовых коммуникаций РЖД и «СП «Квант» госкорпорации «Росатом». Это гарантирует, что студенты будут работать с актуальными задачами и технологиями.

«При реализации образовательных программ в любых высокотехнологичных сферах крайне важно взаимодействие с соответствующими высокотехнологичными компаниями», — отметил и.о. директора Института информационных технологий РТУ МИРЭА Александр Уланский.

Набор на программу стартует в сентябре 2026 г. У абитуриентов есть важная особенность выбора — для поступления можно предоставить результаты трех ЕГЭ: по русскому языку, математике и информатике или по русскому, математике и физике. Это открывает путь в перспективную сферу как для увлеченных программированием, так и для тех, кто глубже изучал физику.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Как организации выстроить защиту от фишинга

ИТ-шники научились не работать, но получать деньги и быть на хорошем счету. Познать это умение дано не всем

2026 г. для российских поставщиков BPMS станет годом конкуренции архитектур

Китайцы обучают БПЛА повадкам хищных птиц

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще