МТС окутала фиксированной сетью новостройки поселка Западный под Челябинском

ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширила фиксированную сеть в столице Южном Урале. В результате проведенных работ возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с получили жители новостроек жилого комплекса «Вишневая горка». Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС расширила телеком-инфраструктуру в поселке Западный и построила в новых многоэтажных домах фиксированную сеть. Проведенные работы открыли доступ к цифровому телевидению и домашнему интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с еще большему количеству южноуральцев. Гигабитная ШПД-сеть позволяет жителям «Вишневой горки» и других жилых комплексов поселка Западный подключать к домашней сети сразу большое количество устройств. Например, играть в «тяжелые» онлайн-игры, смотреть на ТВ-устройствах видео в высоком разрешении, работать и параллельно использовать другие цифровые сервисы.

«На Южном Урале для комфорта челябинцев мы постоянно улучшаем домашний проводной интернет, в том числе расширяем ШПД-сеть и заводим ее в новостройки. Наличие нашей инфраструктуры в многоквартирных домах дает возможность жителям Челябинска, Магнитогорска и Миасса подключать нашу фиксированную сеть вместе с набором из мобильной связи и другими цифровыми сервисами. Такие предложения открывают южноуральцам доступ сразу к нескольким базовым цифровым услугам для всех членов семьи и дают ежемесячную выгоду до 40%», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

