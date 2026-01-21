Разделы

Платформа «Бустрейд» от «Корус Консалтинг» включена в реестр российского ПО

Комплексная e-commerce платформа «Бустрейд» для автоматизации продаж, закупок и сервиса от ГК «Корус Консалтинг» вошла в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Решение отвечает установленным нормативным, техническим и законодательным требованиям. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

Комплексная e-commerce платформа «Бустрейд» от «Корус Консалтинг» включает b2b-портал, портал поставщика, LMS-систему, чат-боты на базе ИИ, Gate Management System и другие сервисы для автоматизации продаж, закупок и сервиса. Модульное решение используют крупные производители и дистрибьюторы в промышленности, строительстве, FMCG и других отраслях, где важны масштабируемость, возможность интеграции с другими системами, а также возможности для повышения операционной эффективности. Например, с платформой уже работают один из крупнейших производителей цемента Akkermann cement , один из ведущих производителей напольных покрытий Unilin и другие компании.

Для клиентов включение в реестр ПО означает возможность безопасного использования платформы при реализации проектов импортозамещения и цифровой трансформации в области электронной коммерции. Статус ПО из реестра убирает юридические и регуляторные риски для бизнеса, упрощает согласование ИТ-решений с внутренними службами безопасности и ИТ-комитетами, а также гарантирует долгосрочную поддержку и развитие продукта на территории России.

«Включение "Бустрейд“ в реестр российского ПО — это важный этап для нас и, в первую очередь, для наших клиентов. Это подтверждение зрелости продукта и его соответствия требованиям рынка. Для бизнеса это означает предсказуемость, технологическую независимость и уверенность в том, что платформа может быть использована без ограничений в долгосрочных стратегических проектах», — сказала Мария Бар-Бирюкова, директор департамента e-commerce ГК «Корус Консалтинг».

