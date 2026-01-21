Разделы

Первый в России телефон без оплаты выходит летом 2026 г.: плати вниманием – получи устройство и связь

«Бюро цифровых проектов» (БЦП) реализует проект по предоставлению смартфонов пользователям без предоплаты и ежемесячных платежей. Стоимость устройства и услуг связи покрывается за счет показа полезных рекомендаций в интерфейсе операционной системы. Об этом CNews сообщили представители БЦП.

Проект создан на основе многочисленных исследований моделей медиапотребления и новых потребностей цифровых пользователей, а также с учетом текущих экономических и технологических вызовов: роста стоимости мобильных устройств, необходимости обеспечения цифровой доступности и ожидаемого введения обязательной регистрации устройств по IMEI с 2027 г.

Пользователь получает смартфон после прохождения стандартной идентификации: предъявляет паспорт и дает согласие на обработку персональных данных. В интерфейсе устройства отображаются полезные рекомендации, преимущественно в виде баннеров и опциональных видеороликов.

Просмотр рекомендаций не является обязательным условием для совершения звонков, отправки сообщений или использования приложений. Однако если пользователь отказывается видеть любые рекомендации – как таргетированные, так и социально ориентированные – он возвращает устройство, что прописано в соглашении. Телефон не блокируется и не превращается в «кирпич». Устройство не требует подключения к государственным реестрам и не связано с военкоматами, повестками или иными административными процедурами.

Смартфон работает на последней версии Android 16 с поддержкой сервисов Google. Все предустановленные приложения и сервисы подключаются только с согласия пользователя. Сбор и обработка данных осуществляются в соответствии с требованиями российского законодательства, включая нормы Роскомнадзора и ФСТЭК.

Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности
безопасность

Первые 1500 устройств поступят весной 2026 г. участникам закрытой программы тестирования. Принять участие может любой желающий – достаточно будет оставить заявку через форму на официальном сайте БЦП. Цель этапа – изучить баланс между полезностью рекомендаций и удобством использования устройства.

Проект нацелен на создание устойчивой модели цифровой доступности, в которой пользователь сам решает, каким образом участвовать в обмене: вниманием – в обмен на устройство и связь, или деньгами – в рамках традиционных предложений рынка.

Александр Моисеев, CEO «Бюро цифровых проектов»: «Мы живем в эре homo connecticus: человек полноценно “живет” в цифре, его повседневность – звонки, мессенджеры, онлайн-покупки и услуги. Но эта цифровая среда сужается: что вы видите, решают алгоритмы маркетплейсов, а у рекламодателей в России после ухода западных платформ осталось все меньше возможностей достучаться до потенциальной целевой аудиторией. Мы превращаем эту проблему в возможность. “Смартфон за внимание” – это честная сделка: вы получаете современный телефон без абонплаты, рекламодатель – ваше осознанное внимание. Это win-win в момент, когда другие возможности тают, и в этом есть социальный посыл – мы готовы дать реальный выбор там, где раньше нужно было исключительно платить».

