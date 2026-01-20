Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Создана цифровая платформа для бесшовного доступа аграриев к спот‑торгам зерном

Национальная товарная биржа (НТБ) запустила торги на спот-рынке зерна в режиме двухстороннего анонимного аукциона. Технологическим ядром проекта стала цифровая платформа, разработанная ИТ-компанией «Агропромцифра». Решение обеспечивает интеграцию биржевых сервисов с государственными системами Минсельхоза России (ГИС Минсельхоза). Об этом CNews сообщили представители «Агропромцифры».

Ключевая инновация — технологический шлюз, который кардинально меняет правила игры. Если раньше выход на организованный рынок был сопряжен с бюрократическими и логистическими барьерами, то теперь любой верифицированный в ФГИС «Зерно» производитель может продавать партию зерна на тех же условиях, что и крупные холдинги.

Платформа «Агропромцифры» не просто автоматизирует доступ к бирже — она создает технологический фундамент для прозрачного, эффективного и конкурентного рынка, обеспечивая цифровой суверенитет ключевой отрасли российской экономики.

«Ключевым технологическим преимуществом является интеграция сервисов биржи и государственных систем Минсельхоза России, — сказала Ольга Чебунина, генеральный директор АО «Агропромцифра». — Это позволит обеспечить участие в сделках только верифицированных сельхозтоваропроизводителей. Защищенная цифровая среда снизит репутационные и финансовые риски для обеих сторон сделки».

В рамках запуска спот-торгов зерном НТБ был существенно упрощен допуск клиентов на организованные торги: вход через личный кабинет с использованием электронной подписи клиента позволил автоматически заполнять основную часть документов, а интеграция биржевой инфраструктуры с информационными системами агропромышленного комплекса обеспечила получение необходимых сведений и документов в автоматическом режиме. Это позволяет допустить клиента к торгам за 48 ч и обеспечить участие в торгах надежных продавцов и покупателей.

Еще одним преимуществом для аграриев станет интеграция биржи с электронными площадками «Грузовые перевозки» и «Оператор товарных поставок». В итоге это создаст удобные условия для выхода производителей на биржевой рынок и повысит эффективность реализации их продукции.

Доступ к торгам также можно получить через единую цифровую платформу Министерства сельского хозяйства по кнопке «Хочу на биржу».

Запуск платформы меняет архитектуру товарных потоков. Мелкий производитель получает инструмент для работы с конечным экспортером на прозрачных условиях, видя рыночную цену в реальном времени. Для покупателей-экспортеров это означает расширение и диверсификацию пула поставщиков, что должно усилить ценовую конкуренцию на стороне продавца.

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак
Безопасность

По словам Кирилла Попова, директора НТБ, новая цифровая процедура допуска к торгам — «настоящее ноу-хау на биржевом рынке».

«Успешный старт торгов на экспортных базисах – это стратегический шаг к прозрачному и эффективному российскому рынку зерна», — сказал Кирилл Попов, директор НТБ. — Создана новая цифровая процедура допуска к торгам, которая обеспечивает и допуск участника, и его оценку для того, чтобы контрагенты были максимально уверены в добросовестности всех участников».

На текущий момент к торгам подключилось свыше 30 участников рынка зерна, среди которых крупнейшие компании-экспортеры, сельхозтоваропроизводители и трейдеры.

Долгосрочный эффект проекта будет зависеть от готовности самих сельхозпроизводителей перестраивать сбытовые цепочки, а также от способности платформы масштабироваться и поддерживать высокую ликвидность. Однако уже сейчас очевидно, что «Агропромцифра» создала не ИТ-сервис, а цифровую экосистему, потенциально способную повысить эффективность всего агросектора.

Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности
безопасность

Запуск торгов реализован благодаря активному сотрудничеству с Министерством сельского хозяйства России, Банком России, Союзом экспортеров и производителей зерна, а также участниками зернового рынка.

В первый день торгов было заключено семь сделок суммарным объемом 15,9 млн руб. или 1 тыс. тонн зерна. Шесть сделок заключено с автомобильной поставкой с рыночной ценой 15,6 тыс. руб. за одну тонну, одна сделка с железнодорожной поставкой по цене 16,5 тыс. руб. за тонну.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Морозов, Capital Group: Выстраивать работу с данными надо строго по правилам, а не через файлообменники

Власти создают мегакорпорацию полного цикла по производству чипов в России. Ей дадут триллион рублей

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

В России потратят 16,5 миллиардов на внедрение системы для борьбы с «серым импортом»

Обзор: Рынок BPM

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще