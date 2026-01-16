Разделы

Деловая онлайн-активность сахалинцев в 2025 году выросла почти вдвое

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, оценила деловую активность пользователей Сахалинской области за 2025 г. Основным трендом года стало активное использование ИИ-ассистентов и других функций на базе искусственного интеллекта, а также общий рост онлайн-активности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. сахалинские пользователи «МТС Линк» проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) в десять раз чаще, чем вебинары (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушателей). При этом общее мероприятий на платформе выросло на 72% по сравнению с 2024 г.

В 2025 г. островитяне стали проводить деловые встречи эффективнее: среднее время, которое пользователь проводит на встречах за день, сократилось вдвое по сравнению с 2024 г. и составило приблизительно два часа. Изменение связано с более активным использованием функций на базе искусственного интеллекта.

По данным аналитиков «МТС Линк», популярными ИИ-опциями в Сахалинской области стали транскрибация (перевод аудио в текст), саммаризация (краткий пересказ встречи) и применение ИИ-ассистентов. Для создания неформальной атмосферы на встречах пользователи применяли размытие или замену фона, цифровые маски и аватары, а также использовали шумоподавление.

«Платформа «МТС Линк» развивается и предлагает бизнесу Сахалинской области новые решения для автоматизации задач. Поэтому использование функций на базе ИИ в бизнес-коммуникациях остается самым заметным трендом. ИИ-ассистенты самостоятельно анализируют видеоконференции и письменно фиксируют основные договорённости – это экономит время и снижает трудозатраты. Сейчас мы также тестируем ИИ-агентов, которые в будущем смогут взять на себя еще больше рутинных операций», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

