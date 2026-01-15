Разделы

Бизнес
|

HRlink: в 2025 году рынок кадрового ЭДО вырос на 80%, превысив 5 млрд рублей

Рынок кадрового ЭДО в России по итогам 2025 г. вырос на 80% и превысил 5 млрд руб., по оценке HRlink. На безбумажный HR полностью или частично перешло более 20% крупных, средних и малых предприятий. В перспективе трех лет рынок будет расти в среднем на 50-60% ежегодно, в 2028 г. его объем превысит 15 млрд руб. Сервисы КЭДО становятся базовым продуктом в рамках HR-экосистем для управления сотрудниками.

Рынок кадрового ЭДО в России начал формироваться в 2020 г. Возможность удаленно подписывать кадровые документы оказалась остро востребована во время самоизоляции. Тогда же стартовал эксперимент Минтруда РФ по переходу на электронное кадровое делопроизводство (КДП), в котором приняли участие крупнейшие работодатели страны. Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. №407-ФЗ официально закрепил возможность удаленного подписания документов для дистанционных работников, а №377-ФЗ от 22 ноября 2021 г. – порядок ведения КДП в электронном виде для всех сотрудников.

В 2024 г. объем рынка кадрового ЭДО превысил 3 млрд руб., увеличившись в 10 раз с 2021 г. По итогам 2025 г., по оценкам HRlink, он вырастет на 80% и превысит 5 млрд руб. На КЭДО перешли более 20% крупных, средних и малых компаний. Сегодня более 6 млн работающих граждан подписывают документы удаленно. Например, команда HRlink перевела на электронный обмен кадровыми документами 7,7 тыс. юрлиц, в которых трудится более 2 млн человек.

Как ожидает HRlink, в ближайшие три года рынок будет расти в среднем на 50-60% ежегодно и по итогам 2028 г. превысит 15 млрд руб. К 2030 г. около 80% российских организаций будут использовать сервисы КЭДО – большинство крупных и средних компаний завершат проекты автоматизации кадрового документооборота. Оставшиеся – в основном малые и микропредприятия – перейдут на КЭДО в случае, если его сделают обязательным для российский организаций. Этот вопрос обсуждается последние два года.

Драйвером рынка в ближайшие годы станет внедрение кадрового ЭДО в государственном секторе: это соотносится с задачами федерального проекта «Цифровое государственное управление», который предусматривает переход на 100% безбумажный документооборот в сферах государственного управления и оказания государственных услуг. В 2024 г. завершился эксперимент по использованию кадрового ЭДО в госсекторе, ожидается полный переход органов власти на электронное КДП.

Еще одним драйвером рынка станет совершенствование нормативного регулирования КЭДО. На сегодняшний день в законодательстве сохраняются пробелы, связанные с поддержкой электронных архивов. В отрасли также ожидают внесения изменений в законодательство, которые разрешат подписывать в электронном виде еще большее количество кадровых документов, в том числе связанных с увольнением.

ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота
Цифровизация

Сервисы КЭДО становятся ядром HR‑экосистем. Современные платформы уже не ограничиваются обменом кадровыми документами: они становятся «скелетом» для цифрового контура управления сотрудниками. К нему подключаются модули найма и онбординга, личные кабинеты работников, согласование отпусков и командировок, аттестации, обучение, сервисные заявки и долговременный архив. Через КЭДО выстраиваются все юридически значимые события в жизни сотрудника, а вокруг него строятся сценарии работы HR, руководителей и самих работников в едином цифровом пространстве.

«За пять лет рынок пробежал марафон, но сделал это в спринтерском темпе, что бывает нечасто. Сегодня клиенты хотят получить не просто решение с электронной подписью и кнопкой “подписать”, а многофункциональную систему с модулями для удаленного найма, возможностью формирования сложных маршрутов оформления документов, интеграции с множеством систем. Кроме того, растут требования бизнеса к информационной безопасности, и это касается в том числе платформ кадрового ЭДО. Кроме того, сегодня недостаточно просто продавать ПО – клиентам важен полноценный сервис. Вокруг решения должна работать команда вендора: менеджеры по работе с ключевыми клиентами, специалисты по продукту и по внедрению, инженеры, сотрудники проектного офиса, службы безопасности и техподдержки. Их задача — встроить ПО в компанию и обеспечить реальный бизнес-эффект. Мы были одними из тех, кто открыл и формировал этот рынок, продвигая идею отказа от бумаги в HR, — и как его лидеры стараемся задавать тренды и сейчас», — отметил партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.

Яркое развитие тренда на цифровизацию кадровых и HR-процессов подтверждается также в рамках большого исследования hh.ru, которое было проведено в конце 2025 г. среди почти 400 российских компаний-работодателей из всех федеральных округов РФ.

«89% компаний ожидают дальнейшего роста внедрения цифровых решений в HR в 2026 г. Максимальную уверенность в этом демонстрируют HR-директора (71% респондентов). Поддерживает тренд треть (29%) собственников бизнеса. Наиболее активно усиление цифровизации прогнозируют крупные компании со штатом более 1 тыс. человек (79%). Малый и средний бизнес также видит значимый потенциал в цифровизации HR-процессов: среди компаний со штатом 501-1000 человек его отмечают – 61% со штатом 101–500 человек – 54%, а среди организаций с числом сотрудников до 100 человек – 37%. В отраслевом разрезе расширять применение цифровых технологий в HR-сфере и КДП в следующем году активнее других планируют ИТ-компании (72%), работодатели из сферы добычи сырья и полезных ископаемых (66%), легкой промышленности (60%) и девелопмента (50%)», – отметила Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов

«Ростелеком» купил крупную долю в разработчике цифровых решения для отелей

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

В Android обнаружена ошибка: кнопки работают криво, плохо регулируют громкость, фото не делают. Google подтвердил проблему

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще